Un nuevo tipo de transición democrática

PRINCETON— A lo largo de los últimos 16 años, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, el jefe de gobierno actual con más años de servicio en la Unión Europea ha tomado todo tipo de medidas para inclinar el campo de juego electoral a favor de su partido gobernante, Fidesz. Sin embargo, ese partido bien podría perder las elecciones del domingo, lo que plantea la cuestión de qué vendrá después.

Las reformas de los sistemas político y legal húngaros son un primer paso obvio. Pero cómo llevarlas a cabo no está nada claro. Los desafíos estructurales de lo que los observadores ahora llaman habitualmente "transición 2.0" no tienen precedentes, por lo que las lecciones de transiciones democráticas anteriores parecen ser de poca utilidad.

En las décadas de 1970 y 1980, se podían extraer imperativos relativamente claros de la "tercera ola" de democratización. Los países a menudo perseguían una "transición pactada", en la que más o menos todas las partes negociaban y aceptaban un nuevo acuerdo —y, por lo general, una constitución totalmente nueva— que regulaba la competencia política y establecía el estado de derecho.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero las viejas élites conservaron suficientes privilegios para sentirse cómodas en el nuevo sistema: el ejército solía ser sobornado, mientras que las relaciones de propiedad normalmente permanecían intactas. Esto permitió a aspirantes a autócratas como Orbán y Jarosław Kaczyński afirmar más tarde que la transición había sido falsa, argumentos fácilmente utilizados como armas para consolidar su propio poder.

Además, en las transiciones anteriores, el antiguo régimen era oficialmente desautorizado. Incluso cuando tal desautorización era hipócrita, impedía la movilización permanente contra el nuevo régimen. Hoy, sin embargo, los populistas a menudo pierden las elecciones por poco y tienen todas las razones para impugnar el resultado: se ven a sí mismos como representantes de la mitad de la población en países altamente polarizados. No hay incentivo para despolarizar sus sociedades y desmovilizar a sus seguidores, porque sembrar la división es la fuente del poder de los populistas. Esto explica en parte por qué pintan a sus adversarios políticos como "élites" corruptas en colusión con intereses externos.

En este contexto, las negociaciones de mesa redonda parecen poco prácticas y nunca se consideran seriamente. En cambio, los nuevos gobiernos pro-democracia descubren trampas explosivas dejadas por sus predecesores de extrema derecha y se enfrentan a todo tipo de actores con poder de veto, desafíos que consumen su tiempo en el poder. Lo que está en juego es mucho: cuanto más ineficaces parezcan, más probable será que los populistas puedan explotar la insatisfacción de los votantes en las próximas elecciones. Y si los populistas regresan al poder, traen consigo nuevas ideas sobre cómo vengarse de sus oponentes. La promesa explícita de "retribución" del presidente estadounidense Donald Trump es solo el ejemplo más extremo.

En ningún lugar son más visibles estos desafíos estructurales que en Polonia. Tras derrotar decisivamente al PiS en octubre de 2023, la coalición del primer ministro polaco Donald Tusk se enfrentó a un sistema judicial que había sido vandalizado por los aliados de Kaczyński y dotado de sus leales, así como a un presidente alineado con el PiS que vetaría implacablemente las reformas. Esto creó un dilema: ¿Cómo podría el nuevo gobierno restaurar la independencia judicial sin utilizar métodos que no alcancen los estándares del estado de derecho de la UE?

Hungría y el futuro de la Unión Europea

Según los politólogos Stanley Bill y Ben Stanley, los reformistas en Polonia se enfrentaron en realidad a un trilema: tenían que actuar legalmente y de manera efectiva, pero también con rapidez. Pero, hasta ahora, parecen estar logrando solo lo primero y lo segundo. Y a lo largo de este proceso de reconstrucción, la política ordinaria continúa, lo que significa que los ciudadanos insatisfechos o impacientes podrían volver a votar por los populistas por protesta. El año pasado, el candidato respaldado por el PiS, Karol Nawrocki, ganó las elecciones presidenciales, continuando la labor constante de bloquear las iniciativas de Tusk.

La experiencia de Polonia ofrece tres lecciones para Hungría (suponiendo que la oposición gane el domingo). La primera se refiere a los actores externos. Después de que la coalición de Tusk ganara, la UE desbloqueó rápidamente fondos que habían sido congelados por violaciones del estado de derecho. Esto no solo creó la impresión de que el bloque recompensa a los políticos que le gustan, sino que también desperdició una importante fuente de presión. Si se puede señalar que los actores con poder de veto persistente impiden el desembolso de recursos desesperadamente necesarios, esto podría crear cierta presión interna sobre los populistas.

Las cicatrices en las relaciones entre África y Europa

La segunda lección es que las soluciones a medias no son habitables. La moderación puede parecer la mejor manera de adelantarse a las acusaciones de hipocresía de las fuerzas de oposición populistas. Pero es probable que lancen tales acusaciones contra cualquier gobierno pro-democracia, incluso contra uno que se desviva por hacer gestos conciliadores hacia los partidos populistas de extrema derecha. Esto es especialmente cierto si los actores de extrema derecha todavía controlan la mayor parte del ecosistema de medios, como ocurre en Hungría.

Esto significa que algunas instituciones podrían necesitar ser reinventadas radicalmente, y que los parlamentos podrían tener que declarar ilegítimas constituciones enteras. Si bien los observadores externos no deben dudar en criticar a los gobiernos pro-democracia, deben ser coherentes. Como señaló la socióloga de Princeton Kim Lane Scheppele, la Comisión de Venecia se cegó por la legalidad cuando, tras identificar correctamente como ilegales los mecanismos para nombrar jueces polacos, criticó al gobierno de Tusk por querer destituir a algunos de estos jueces nombrados ilegalmente.

La lección final puede sonar casi trivial, pero sigue siendo esencial: los actores de élite deben asumir la responsabilidad de hacer lo correcto. Consideremos la fallida transición tras la primera administración de Trump. Muchos líderes sabían que Trump nunca debería volver a ser presidente. Pero muchos decidieron pasar la pelota, a menudo motivados por cálculos personales o políticos a corto plazo.

Sin duda, es poco realista esperar que los políticos se conviertan en ángeles. Pero la salida de los populistas del poder ofrece oportunidades: un emprendedor político podría ver el valor de dividir tal coalición y llevarse a sus miembros más moderados.

Si las elecciones en Hungría abren el camino para una transición democrática, el nuevo gobierno enfrentará una serie de problemas estructurales, así como la presión de los poderosos respaldos de Orbán en Rusia y Estados Unidos. Pero con el apoyo adecuado de los actores externos y la voluntad de actuar con audacia, es posible un futuro posterior a la extrema derecha.

(*) Jan-Werner Mueller, profesor de política en la Universidad de Princeton, es el autor, más recientemente, de Democracy Rules (Farrar, Straus and Giroux, 2021).