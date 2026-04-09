La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada del jueves la reforma de la Ley de Glaciares que reformula el ámbito de protección de glaciares y zonas periglaciares.

La iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.

Schiaretti: "No se puede acompañar la reforma actual de la Ley de Glaciares"

Cómo votaron los diputados cordobeses

La iniciativa contó el apoyo de los libertarios Gabriel Bornoroni (jefe de bloque), Belén Avico, Marcos Patiño Brizuela, Gonzalo Roca, Laura Soldano, Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Luis Picat, María Celeste Ponce y Laura Rodríguez Machado.

Además respaldó el proyecto la integrante del bloque de Provincias Unidas, Alejandra Torres.

Quiénes votaron en contra

En tanto rechazaron la reforma los diputados cordobeses de Provincias Unidas Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, mientras que Ignacio García Aresca estuvo ausente.

También votaron por la negativa Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria).

Natalia de la Sota anticipó su rechazo a la Ley de Glaciares: "Estoy en las antípodas de Milei"

“No se puede hacer de manera exprés”

“Considerando que es un tema complejo que en todo el mundo requiere de análisis y consensos, sostenemos que la modificación de la ley de glaciares debe hacerse con el tiempo necesario para alcanzar esos consensos y obtener una buena ley”, habia anticipado el exgobernador Schiaretti.

“No se puede hacer de manera exprés, como impulsó el Poder Ejecutivo en el Senado y como se hizo en Diputados, donde hubo más de 100 mil inscriptos para participar de la audiencia pública y sólo pudieron expresarse unos pocos”, precisó el exmandatario.

“Hay que señalar, además, que el cuidado de los glaciares es estratégico: es una cuestión de unidad nacional. Por lo tanto, el inventario de los glaciares y periglaciares es responsabilidad irrenunciable de la Nación, con el aporte necesario de las provincias”, subrayó el diputado de Provincias Unidas.