Anisacate homenajeará a los veteranos y caídos en Malvinas con un acto en barrio La Rivera

La localidad de Anisacate realizará este sábado 11 de abril un acto homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. La ceremonia se llevará a cabo a las 10 en la Plaza Puerto Argentino, ubicada en barrio La Rivera, y contará con la participación de autoridades locales, vecinos y excombatientes.

La actividad había sido suspendida días atrás debido a las condiciones climáticas adversas, por lo que el municipio decidió reprogramarla para garantizar la participación de la comunidad.

Desde la Municipalidad invitaron a los vecinos a acompañar el encuentro y participar de “este momento de recuerdo y honor a nuestros héroes”, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Un acto conmemorativo abierto a la comunidad

El homenaje se realizará en la Plaza Puerto Argentino del barrio La Rivera, un espacio simbólico para la memoria colectiva de la localidad. Durante el acto se espera la realización de palabras alusivas, reconocimientos y un momento de reflexión para recordar a quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

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La propuesta está abierta a toda la comunidad y busca reforzar la memoria histórica y el reconocimiento a los excombatientes y a quienes perdieron la vida durante la guerra.

Desayuno compartido tras la ceremonia

Una vez finalizado el acto, la Municipalidad anunció que se compartirá un desayuno con los asistentes. La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro entre vecinos, autoridades y veteranos, en un clima de respeto y conmemoración.

El acto homenaje forma parte de las actividades que distintas localidades de Córdoba continúan realizando durante abril para recordar a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, a 43 años del conflicto.