Córdoba: un hombre murió por leptospirosis en Bell Ville

El Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Departamento de Zoonosis de la Dirección de Jurisdicción de Epidemiología e Integración de Niveles, confirmó la muerte de un hombre, de 39 años, oriundo de Bell Ville, a quien se le confirmó un diagnóstico de leptospirosis mediante estudios de laboratorio realizados de forma posterior al deceso.

El paciente consultó primero en el Hospital Regional Ceballos y después en una clínica privada de la misma ciudad, donde fue internado y posteriormente falleció.

Frente a esta notificación sin diagnóstico etiológico, el Hospital Regional solicitó realizar estudios diferenciales a fin de arribar a la posible causa del fallecimiento. Se enviaron las muestras correspondientes al Laboratorio Central, que las derivó al laboratorio de referencia, en este caso el Instituto Nacional Dr. Emilio Coni, el cual confirmó el diagnóstico de leptospirosis.

Así se avanzó con la investigación epidemiológica y se articularon acciones conjuntas entre el hospital, el centro de salud privado y la Secretaría de Salud del municipio, a fin de tomar las medidas de prevención y control pertinentes.

A la fecha no se registran otros casos y el municipio continúa la vigilancia clínica en los contactos laborales y familiares del paciente.

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Qué es la leptospirosis

“La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que la transmiten varios animales, mamíferos fundamentalmente, entre los cuales están los roedores pero también pueden estar animales como las vacas y los perros", explicó María Eugenia Vittori, de la Dirección de Epidemiología.

“La bacteria que se llama leptospira se elimina a través de la orina de los animales que están enfermos, y el contagio a las personas ocurre por contacto directo con la orina o por el consumo de alimentos o de aguas contaminadas”, agregó en declaraciones al programa "6 en Punto" de "Punto a Punto Radio (90.7 FM)".

“Por eso es fundamental la protección de las personas para no entrar en contacto con la orina de los animales”, enfatizó Vittori.

“Por ejemplo utilizar botas de goma, mamelucos, guantes cuando se manipulan objetos que puedan estar contaminados. Es fundamental la protección de las personas que trabajan en los tambos o que trabajan en el ámbito rural, y también de quienes van a realizar tareas de desratización que sería otro de los animales que podrían eliminar la bacteria a través de la orina”, precisó

“Nosotros hicimos el diagnóstico una vez que el paciente falleció porque se pidió la intervención para saber cuál era la causa del fallecimiento. Puede haber sido a través de roedores y no es menor pensar que los perros, sobre todo los perros callejeros, en lugares donde la leptospirosis es una enfermedad endémica también pueden transmitirla”, evaluó la especialista.

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Recomendaciones

La primera medida de prevención es evitar la exposición directa y utilizar equipo de protección personal (EPP) adecuado (botas de goma, overol o ropa y guantes impermeables). Además, la cartera de Salud aconsejó:

• Utilizar equipo de protección personal al realizar tareas de desratización, desmalezado o limpieza de campos y baldíos.



• Combatir los roedores en domicilios y alrededores.



• Evitar la inmersión en aguas estancadas potencialmente contaminadas y evitar que los niños jueguen en charcos o en el barro.



• Mantener los patios y terrenos libres de basura y escombros.

En áreas rurales:

• Ante la aparición de abortos o enfermedad en los animales, consultar al veterinario.



• Utilizar ropa protectora para trabajar, atender los animales y en zonas inundadas o al atravesar aguas estancadas.



• En zonas endémicas, vacunar a los perros y las vacas.

Situación epidemiológica provincial

En la provincia de Córdoba, desde el 2021 al 2026 se registraron 14 casos confirmados de leptospirosis, distribuidos en 13 localidades de los siguientes departamentos: General San Martín (4 casos), San Justo (2 casos), Marcos Juárez (2 casos), Unión (2 casos), Río Cuarto (1 caso), Tercero Arriba (1 caso), Río Segundo (1 caso) y Capital (1 caso).

En este período se registraron cuatro fallecidos: dos en General San Martín, uno en Tercero Arriba (en 2024) y uno en el departamento Unión (en 2026).