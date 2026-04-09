Cómo es la nueva ley que regula a los naranjitas y limpiavidrios en Córdoba: qué cambia, qué sanciones habrá y qué pasará ahora

La Legislatura de Córdoba aprobó una reforma al Código de Convivencia que introduce cambios en la regulación de los naranjitas y de los limpiavidrios en la vía pública. La iniciativa busca restringir la actividad sin habilitación municipal, aumentar las sanciones y ampliar las herramientas de intervención para la Policía y el Ministerio Público Fiscal.

El PJ, con apoyo de la UCR, aprobó la ley contra limpiavidrios y naranjitas ilegales

El proyecto fue aprobado con 51 votos a favor y 19 en contra.

Naranjitas sin autorización: hasta seis días de arresto

Uno de los cambios centrales está en la modificación del artículo 60, que sanciona el cuidado de vehículos sin habilitación. La ley establece que quienes exijan dinero por permitir estacionar, permanecer o retirar un vehículo podrán recibir hasta seis días de arresto, trabajo comunitario o multas económicas.

El texto también incluye situaciones en las que la sanción podrá duplicarse. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando actúen varias personas organizadas, cuando participen menores de edad o cuando se aproveche la situación de vulnerabilidad de otras personas.

Almada: "Tenemos un intendente de adorno y no podemos legislar para los likes del gobernador"

También se agravan las sanciones si la actividad se realiza durante eventos masivos, cerca de hospitales o escuelas, en zonas de alta circulación o en situaciones extraordinarias como emergencias o evacuaciones.

Además, la ley incorpora como agravante la utilización de credenciales falsas, la señalización de espacios sin autorización o la reincidencia en la actividad.

Naranjitas habilitados también podrán ser sancionados

La reforma incorpora el artículo 60 bis, que establece sanciones para quienes sí cuentan con autorización pero incumplen las condiciones fijadas por los municipios.

El texto contempla situaciones como trabajar fuera de los espacios asignados, cobrar tarifas distintas a las autorizadas, no exhibir identificación o prestar credenciales a terceros.

En estos casos, las sanciones previstas alcanzan hasta tres días de arresto, además de multas, trabajo comunitario e incluso la inhabilitación para continuar con la actividad.

Además, el artículo 60 ter establece medidas complementarias que permiten el decomiso de elementos utilizados y la inhabilitación temporal para trabajar como cuidacoches.

Limpiavidrios: la actividad también será sancionada

La nueva normativa incorpora el artículo 60 quater, que penaliza la limpieza de parabrisas en la vía pública. La sanción prevista alcanza hasta seis días de arresto, trabajo comunitario o multas.

La ley especifica que la contravención incluye la limpieza en semáforos, calzadas, banquinas y playas de estacionamiento de uso público. También se prevé el agravamiento de la sanción cuando la actividad se realice en eventos masivos o en sus inmediaciones.

Programas sociales

El proyecto también incorpora un enfoque social. La ley establece que el Poder Ejecutivo acompañará a municipios y comunas con programas de capacitación y reinserción laboral para cuidacoches y limpiavidrios.

Córdoba aprobó la ley que prohíbe limpiavidrios y habilita arrestos para naranjitas ilegales

El texto menciona cursos de oficios y abordajes integrales vinculados a salud mental y consumos problemáticos, que podrán ser desarrollados por la Universidad Provincial de Córdoba u otros organismos.

Además, se invita a los municipios a informar al Ministerio de Seguridad la identidad de las personas habilitadas para la actividad, con el objetivo de facilitar el control y la identificación.

De cuánto serán las multas

La nueva ley establece sanciones económicas que se calculan en Unidades Económicas Municipales (UEM). Desde el 7 de abril, la Municipalidad fijó el valor de la Unidad Económica Municipal en $16.456. Este parámetro se define en función del precio de ocho litros de nafta súper de YPF en la ciudad, que se ubica en $2.057 por litro.

Con este nuevo valor, las sanciones previstas en la ley quedarían en los siguientes rangos:

- La norma establece multas de hasta 50 Unidades de Multa para quienes cobren por cuidar vehículos sin habilitación municipal. Las multas podrían alcanzar 50 UEM = hasta $822.800

para quienes cobren por Las multas podrían alcanzar = - La ley también prevé que estas sanciones puedan duplicarse en casos agravados, como cuando actúen grupos organizados, haya participación de menores o la actividad se desarrolle en eventos masivos o zonas sensibles. En esos casos, la multa podría superar $1,6 millones.

En esos casos, la multa podría superar - Para quienes tengan autorización pero no respeten las condiciones, la ley establece multas de hasta 12 Unidades de Multa. Con el nuevo valor, esto equivale a 12 UEM = hasta $197.472

la ley establece multas de hasta Con el nuevo valor, esto equivale a = - La limpieza de parabrisas en la vía pública tendrá sanciones similares a las de los naranjitas sin autorización. Esto significa que quienes realicen esta actividad podrán recibir multas de hasta 50 UEM = hasta $822.800

Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados cordobeses

Cuándo entra en vigencia la ley

La norma establece que comenzará a regir 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Durante ese período, se espera que los municipios definan cómo se implementarán los controles y las habilitaciones.

Con estos cambios, la Provincia busca ordenar la actividad de los cuidacoches, reducir la informalidad y reforzar el control del espacio público en Córdoba.