Schiaretti: "No se puede acompañar la reforma actual de la Ley de Glaciares"

El exgobernador de Córdoba y diputado nacional, Juan Schiaretti, aseguró que “no se puede acompañar la reforma actual de la Ley de Glaciares”.

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Ley de Glaciares

“Los glaciares son fundamentales para que tengamos agua dulce en el país. Influyen no sólo en el 36% de la superficie argentina que depende de ellos para tener agua potable, sino también en provincias como Córdoba que, sin ser cordillerana, depende en su zona oeste de los glaciares para garantizar agua a lo largo del tiempo”, explicó el exmandatario.

“Con el cambio climático acelerando el retroceso de los glaciares, protegerlos no es una opción ideológica: es una necesidad concreta. Cuidar el agua es cuidar la vida. Por eso, los errores que se cometan en la legislación sobre el cuidado de glaciares y periglaciares producen daños permanentes para la vida que no se remedian en pocos años”, agregó en una publicación de la red social “X”.

Además señaló que “el cuidado del ambiente no es incompatible en absoluto con la producción y el progreso”. “En Argentina se sancionó el RIGI y, con la actual ley de glaciares, y según el propio gobierno nacional, vinieron inversiones por unos 25 mil millones de dólares al país”, ejemplificó.

“No se puede hacer de manera exprés”

“Considerando que es un tema complejo que en todo el mundo requiere de análisis y consensos, sostenemos que la modificación de la ley de glaciares debe hacerse con el tiempo necesario para alcanzar esos consensos y obtener una buena ley”, argumentó Schiaretti.

Y luego completó: “No se puede hacer de manera exprés, como impulsó el Poder Ejecutivo en el Senado y como se hizo en Diputados, donde hubo más de 100 mil inscriptos para participar de la audiencia pública y sólo pudieron expresarse unos pocos”.

“Hay que señalar, además, que el cuidado de los glaciares es estratégico: es una cuestión de unidad nacional. Por lo tanto, el inventario de los glaciares y periglaciares es responsabilidad irrenunciable de la Nación, con el aporte necesario de las provincias”, enfatizó el diputado de Provincias Unidas.

“De allí la extrema importancia del IANIGLA: el inventario nacional de glaciares es el instrumento técnico central de la ley. Lo elabora el IANIGLA, un organismo científico de primer nivel. De ello surge también la necesidad irrenunciable de financiamiento de ese organismo, sin importar el signo político de quien gobierne el Estado Nacional. Desfinanciar el IANIGLA y quitarle funciones es ir en contra de la integración nacional. La actual reforma lo deja sin poder de decisión real: pasa a cumplir un rol meramente informativo”, cuestionó en otra parte de su publicación.

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“Inseguridad jurídica”

“En cuanto a la cuestión de las jurisdicciones, entendemos que las provincias deben tener protagonismo. Pero una cuenca no respeta límites administrativos. Si cada provincia decide sola qué glaciares merecen protección, sin criterios uniformes ni validación científica nacional, se generan desigualdad, conflictos entre provincias e inseguridad jurídica para todos, incluso para los inversores”, evaluó Schiaretti.

“Hay que reformar para mejor, no a cualquier costo ni de manera exprés”, concluyó el diputado cordobés.