Irán habló del fracaso de las negociaciones con EE.UU. en Pakistán: "Exigencias irrazonables"

La expectativa mundial que miraba las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, de manera directa este sábado en Islamabad, la capital paquistaní, terminó en decepción. el vice de Trump, JD Vance voló de regreso a Washington (se lo vio este domingo caminando en una escala de ese vuelo en Alemania) y las primera reacciones iraníes sobre esos contactos fueron del portavoz del Ministerio de Asuntos Exterior, Esmaeil Baqaei, y también se refirió la emisora estatal IRIB, que rechazaron lo que consideraron "exigencias irrazonables" de la administración de Donald Trump.

El único dato positivo que puede sacarse de esas reuniones es que, al menos hasta este domingo, ni desde la Casa Blanca ni desde Teherán se dijo de manera específica que se consideraba roto el plazo de dos semanas de trehua que se había acordado con Trump el martes pasado, luego que este amenazara al gobierno persa con "eliminar una civilización entera, en un ataque nunca visto".

"Naturalmente, desde el principio no debíamos esperar llegar a un acuerdo en una sola sesión”, indicó en breve y aséptico análisis sobre lo ocurrido en Pakistán el vocero Baqaei, subrayando de manera puntual que en Teherán "nadie tenía esa expectativa”.

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Así desde la cúpula islámica se intentó bajar el tono en relación al claro fracaso de ese encuentro de Vance con la delegación que encabezó por Irán el jefe del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf. Esa cita, que había auspiciado el premier paquistaní Shehbaz Sharif, había generado en otros países del Golfo y en Europa la posibilidad de vislumbrar una salida que evitara el delirio de Trump de "eliminar civilizaciones enteras", y al mismo tiempo consiguiera que Irán afloje su mano del cuello del estrecho de Ormuz, minado y bajo amenazas de ataques directos a los petroleros que se animen a transitarlo sin aval expreso (o peaje) del gobierno islámico.

Vance este domingo en Alemania, escala de reabastecimiento del vuelo que lo lleva de regreso a Washington. (FOTO AFP)

El mensaje dominical de Trump

Este domingo, en su red Social Truth, el presidente Donald Trump habló de las reuniones en Pakistán, señalando "podría entrar en muchos detalles y hablar de todo lo que se logró, pero solo hay una cosa que importa: ¡IRÁN NO ESTÁ DISPUESTO A RENUNCIAR A SUS AMBICIONES NUCLEARES! En muchos sentidos, los puntos acordados son mejores que continuar nuestras operaciones militares hasta su conclusión, pero todos esos puntos no importan comparado con permitir que la energía nuclear esté en manos de un pueblo tan volátil, difícil e impredecible".

"Con el paso del tiempo, mis tres representantes se volvieron, como era de esperar, muy amigables y respetuosos con los representantes de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi y Ali Bagheri, pero eso no importa porque fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante y, como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años, ¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!", indicó Trump.

Agregó en su mensaje, como es habitual, algunas líneas de autoelogio: "El vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner me informaron detalladamente sobre la reunión que tuvo lugar en Islamabad, gracias al amable y muy competente liderazgo del mariscal de campo Asim Munir y el primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán. Son hombres extraordinarios y me agradecen constantemente por haber salvado entre 30 y 50 millones de vidas en lo que habría sido una guerra terrible con la India. Siempre agradezco escuchar eso".

HB