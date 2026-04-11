Gimnasia de Jujuy evalúa rescindir el contrato de Endrizzi tras el escándalo de la "bomba" en el avión

El presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Walter Morales, confirmó este sábado que la comisión directiva evalúa rescindir el contrato del lateral izquierdo Emiliano Endrizzi, detenido horas antes por gritar "bomba" dentro de un vuelo de Flybondi que iba a trasladar al plantel hacia Buenos Aires. En diálogo con Radio La Red, Morales convocó a una reunión de urgencia con el cuerpo de abogados del club para definir la situación del jugador.

"Era un jugador que estaba en horario de trabajo, representando a una institución que es muy importante a nivel nacional", sentenció el dirigente. Y agregó, "el contexto global actual no admite ningún tipo de estas bromas".

El incidente ocurrió este sábado en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de San Salvador de Jujuy, minutos antes del despegue del vuelo 5181 con destino a Aeroparque. Según testigos, el jugador habría gritado la palabra en tono de "broma", pero las consecuencias fueron inmediatas.

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) activó el protocolo antibombas, evacuó a todos los pasajeros y desplegó personal especializado para revisar la aeronave. Tras una hora de inspección, se descartó la presencia de explosivos. Endrizzi fue retirado del avión esposado y quedó a disposición de la justicia federal, con una causa que podría caratularse como intimidación pública.

Flybondi advirtió que el episodio generó demoras y cancelaciones que afectaron a más de 1.200 pasajeros, y adelantó que evalúa impulsar acciones legales contra los responsables. La aerolínea además señaló que se trata del segundo hecho de estas características en 48 horas en el mismo aeropuerto: el jueves anterior, otro vuelo de la compañía había sido evacuado por una amenaza similar.

La reacción del club

Gimnasia emitió un comunicado en el que se desligó del accionar del jugador, calificándolo como "una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución". Informó además que el cuerpo de abogados ya tomó intervención y que colaborará con las autoridades para el esclarecimiento del hecho.

Endrizzi, de 32 años, había disputado todos los partidos de la temporada y acumula más de un centenar de presencias con la camiseta del club desde su llegada en 2023, luego de pasos por Instituto de Córdoba e Independiente Rivadavia. El resto del plantel viajó en un vuelo reprogramado para disputar el partido del domingo ante Agropecuario.