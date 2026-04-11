Las negociaciones de Islamabad chocaron con las "excesivas exigencias" de EE.UU. y el incidente del destructor en Ormuz

El primer día de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán, llevaron cuatro horas de conversaciones, dos rondas de charlas, intercambio de textos y una crisis casi paralela por un buque de guerra.

Además, este es un hecho histórico, ya que es la primera vez que ambos países se encuentran cara a cara desde la fundación de la República Islámica en 1979.

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Las negociaciones arrancaron en el Serena Hotel de la capital paquistaní. La primera ronda fue de carácter general y duró una hora. Luego el debate viró a cuestiones técnicas, con los expertos de cada delegación tomando la posta. Al cabo de más de cuatro horas, la reunión cara a cara terminó y las partes pasaron a intercambiar textos para intentar construir un marco común.

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En ese momento el clima se volvió más tenso. Los medios iraníes advirtieron que, durante esa etapa técnica, la delegación estadounidense empezó a plantear "excesivas exigencias". "La delegación estadounidense ha obstaculizado el progreso del proceso con sus reiteradas y excesivas exigencias", informó la agencia iraní Tasnim. El punto más caliente, señalaron, es el estrecho de Ormuz: cómo se reabre, quién lo controla y en qué condiciones. La Casa Blanca, por su parte, se limitó a confirmar que las conversaciones "siguen en curso".

En paralelo a las negociaciones, una maniobra militar estadounidense encendió las alarmas. El Comando Central de EEUU confirmó que los destructores USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy transitaron por el estrecho de Ormuz para iniciar una misión de desminado, sin coordinación con las autoridades iraníes. Desde Teherán lo negaron.

Pero el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní reveló que lo que ocurrió fue que las fuerzas armadas iraníes monitorearon de cerca la posición del destructor y enviaron una advertencia directa a través del mediador paquistaní. Es decir que, si el buque se acercaba al estrecho, sería atacado. La crisis se desactivó por vía diplomática, pero sumó una tensión enorme a una jornada ya cargada.

Trump, desde Washington, no bajó el tono en ningún momento. "Estamos cargando los barcos con la mejor munición y las mejores armas jamás fabricadas. Si no llegamos a un acuerdo, vamos a tener que hacer lo que tenemos que hacer", declaró en una entrevista este sábado.

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A esto se sumó la voz del Papa. Mientras Islamabad concentraba la atención del mundo, León XIV reclamó el fin del conflicto en una vigilia por la paz en la basílica de San Pedro. "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!", imploró el primer Papa estadounidense de la historia, en uno de sus discursos más urgentes desde que asumió el pontificado.

Lo que viene

Las negociaciones seguirán este domingo 12. Desde la Casa Blanca confirmó que las conversaciones "están en curso". Los medios iraníes anticipan al menos una tercera ronda y confirmaron que los equipos técnicos de ambas partes siguen intercambiando textos, aunque las posiciones siguen alejadas

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El estrecho de Ormuz sigue sin abrirse del todo, los combates entre Israel y Hezbolá en el Líbano no se detienen, y las posiciones de fondo siguen alejadas. Pero la mesa, por ahora, no se levantó.

RG