El juicio por la desaparición de Loan ya tiene fecha: quiénes son los 17 imputados que irán al banquillo

El Poder Judicial dio este sábado un paso decisivo en la causa que mantiene en vilo al país. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes confirmó que el próximo 16 de junio comenzará el juicio oral por la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años visto por última vez en la localidad de 9 de Julio.

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El tribunal, integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, definió un cronograma de debate bajo un formato de alternancia semanal (martes a jueves la primera semana; miércoles y jueves la segunda).

Si bien inicialmente se barajó octubre como fecha de inicio, la insistencia de las partes y la relevancia social del caso adelantaron el proceso para mediados de año.

Los 17 acusados al banquillo

El debate se dividirá en dos grandes ejes de responsabilidad criminal. Por un lado, siete personas serán juzgadas directamente por la desaparición del menor:

Laudelina Peña y su esposo Bernardino Antonio Benítez (tíos de Loan).

Carlos Pérez (exoficial de la Armada) y Victoria Caillava (exfuncionaria municipal), señalados como los principales sospechosos.

Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez , quienes participaron del almuerzo y la caminata al naranjal.

Walter Maciel, el excomisario que lideró los primeros operativos cuestionados.

Por otro lado, diez personas —entre ellos Nicolás "El Americano" Soria y abogados de la fundación involucrada— enfrentarán cargos por encubrimiento y desvío de la investigación.

Se los acusa de haber retenido irregularmente a testigos en el "Hotel Despertar del Iberá", sitio que la justicia considera un "centro de manipulación".

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Transmisión y controversia fiscal

En cuanto a la mecánica del juicio, la acusación estará a cargo de los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel. Cabe destacar que el tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía para ampliar el equipo de acusadores, lo que generó un conflicto que llegó hasta la Cámara de Casación.

A excepción de las declaraciones testimoniales —para preservar la integridad de los testigos—, las instancias del debate podrán seguirse mediante transmisión online, garantizando el acceso público a uno de los juicios más trascendentales de la historia judicial correntina.