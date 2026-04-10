Ministro de Hacienda misionero sobre un fallo de la Corte Suprema: "No afecta a Misiones"

El ministro de Hacienda misionero, Adolfo Safrán, aclaró que un reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación sobre "alícuotas diferenciales" de las provincias de Salta y Santa Fe "no afecta" a Misiones.

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Fallo de la Corte Suprema de la Nación

"Quiero informar que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia no afecta a nuestra provincia. ¿Por qué? El fallo versa sobre la inconstitucionalidad de las normas de dos provincias (Salta y Santa Fe) que les impide aplicar alícuotas diferenciales mayores del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a Industrias no radicadas en esas provincias, respecto de la alícuota que tributaban las industrias radicadas en esos territorios provinciales", explicó el funcionario.

"Misiones cumple las normas: Nuestra Agencia Tributaria no aplica alícuotas diferenciales entre empresas locales y de otras provincias. En Misiones, la igualdad ante el impuesto es la regla", agregó en una publicación de la red social "X".

Además señaló que es "un fallo sobre hechos del pasado" y que "la decisión de la Corte se refiere a causas antiguas de Salta y Santa Fe".

"De hecho, estas provincias ya no aplicaban esas diferencias desde el Consenso Fiscal de 2017, que las jurisdicciones nos adherimos voluntariamente con excepción de las provincias de San Luis y La Pampa", recordó Safrán.

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"Seguridad jurídica"

"El fallo resuelve cuestiones que en la práctica ya estaban resueltas, calificadas en la jerga judicial como “cuestiones abstractas”. En Misiones seguimos trabajando con reglas claras y transparencia fiscal", concluyó el funcionario.