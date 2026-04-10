Juraron Peche, Ferro y Meiriño: Zdero reordena el gabinete en medio de la caída de su imagen

El gobernador Leandro Zdero avanzó este viernes con una reconfiguración de su gabinete, en un movimiento que busca inaugurar una nueva etapa de gestión en la provincia, con foco en acelerar la ejecución y mostrar resultados concretos. La decisión se produce a pocos días de que se conociera la fuerte caída de su imagen, que en pocos meses pasó de ubicarlo entre los mandatarios mejor valorados a posicionarlo en la franja de los peores evaluados.

Los cambios se produjeron tras la salida de Livio Gutiérrez, quien pasó al Nuevo Banco del Chaco, y derivaron en una serie de movimientos internos en áreas sensibles del Ejecutivo.

Nuevos roles en áreas clave

En ese esquema, Carim Peche asumió como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, en reemplazo de Julio Ferro.

A su vez, Ferro fue designado como secretario General de la Gobernación, mientras que Carolina Meiriño pasó a ocupar la Secretaría de Coordinación de Gabinete, un área central en la articulación política y administrativa.

La imagen de Zdero cayó fuerte en Chaco y Valdés quedó mejor parado en Corrientes

Desde el Gobierno definieron los cambios como parte de una “reorganización funcional” orientada a fortalecer la coordinación interna y mejorar la capacidad de respuesta.

De la “etapa de orden” a la de resultados

En la Casa de Gobierno plantean que la gestión entra en una nueva fase. Según la mirada oficial, los primeros meses estuvieron enfocados en ordenar y estabilizar la administración, mientras que ahora el objetivo es transformar ese esquema en resultados visibles para la ciudadanía.

“Ese orden se tiene que mostrar en resultados positivos porque el chaqueño hizo mucho esfuerzo”, sostuvo Peche en sus primeras declaraciones.

El nuevo ministro también puso el foco en el contexto económico, al advertir que la provincia enfrenta compromisos por unos 80 millones de dólares anuales de deuda, lo que condiciona el margen de acción.

Manejaba ebrio y mató a un abuelo y su nieto en Corrientes: lo condenaron a 5 años de prisión

Diálogo y tensión con gremios

Desde el plano político, Peche dejó definiciones sobre uno de los frentes más sensibles: la relación con los sindicatos estatales. “No hay otro camino que el diálogo”, aseguró, aunque introdujo una advertencia: “Con hipocresía no vamos a ningún lado”.

En ese marco, cuestionó a sectores gremiales por su rol durante gestiones anteriores: “Hay varios que no hablaban, les alquilaron la lengua”, lanzó, en uno de los tramos más duros de su primera exposición.

Por su parte, Ferro anticipó que en su nuevo rol buscará agilizar la administración y reducir demoras estructurales. “No puede ser que un título de propiedad espere 30 o 40 años para ser entregado”, planteó, al marcar uno de los déficits del Estado.

Violento ataque en la frontera: dispararon desde Brasil a efectivos de Prefectura

En la misma línea, Meiriño encuadró los cambios dentro de una estrategia más amplia: “Es una reorganización para dar respuestas en esta segunda etapa”, afirmó.

El rol del Banco del Chaco y posibles nuevos cambios

Uno de los ejes de la reconfiguración es el fortalecimiento del Nuevo Banco del Chaco, considerado por el Ejecutivo como una herramienta clave para impulsar el desarrollo productivo y el financiamiento.

En paralelo, dentro del Gobierno no descartan nuevos movimientos en otras áreas, en línea con la decisión de profundizar la gestión y evitar la inercia administrativa.