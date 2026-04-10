Violento ataque en la frontera: dispararon desde Brasil a efectivos de Prefectura

Un operativo de rutina contra el abigeato derivó en un violento enfrentamiento internacional en la frontera correntina. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina fueron atacados a balazos desde la costa de Brasil mientras patrullaban el río Uruguay, en una zona de Santo Tomé marcada por la creciente actividad de bandas dedicadas al robo de ganado.

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El episodio comenzó tras la denuncia de un productor rural de la zona de “Puerto Cabeza”, quien alertó a la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica sobre el hallazgo de tres vacunos de su propiedad muertos por disparos de arma de fuego en su campo.

Emboscada desde la costa brasileña

Ante la denuncia, se coordinó un despliegue conjunto entre la policía rural por tierra y la Prefectura por agua. Durante el rastrillaje, los uniformados interceptaron una embarcación de madera con motor que transportaba cortes cárnicos (una paleta y dos cuartos) producto de la faena clandestina.

La tensión escaló cuando los efectivos iniciaron el traslado del bote secuestrado. En ese momento, fueron atacados a tiros desde territorio brasileño. Afortunadamente, pese a la magnitud de la agresión, no se registraron heridos entre el personal de la fuerza federal.

Peritajes e investigación

Tras el ataque, la embarcación y la carne fueron trasladadas al destacamento “Vanguardia”. Allí, un médico veterinario policial realizó el pesaje de la mercadería y extrajo muestras de cuero para intentar identificar la marca del ganado, buscando confirmar si corresponden a los animales denunciados por el productor local.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía Rural y Ambiental de Santo Tomé. Hasta el momento, no registraron detenciones, ya que los atacantes lograron ampararse en la espesura de la costa brasileña tras los disparos.

Las autoridades reforzaron la vigilancia en la zona ante la peligrosidad de estas bandas que operan en la frontera fluvial.