Alerta por fraude contra ANSES: denuncian falsificación de firmas y sellos de médicos en Corrientes

El Colegio Médico de Corrientes emitió un comunicado de alerta dirigido a sus asociados y a la ciudadanía tras detectar la posible existencia de una red dedicada a defraudar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Según la denuncia, se habrían utilizado firmas y sellos profesionales falsificados en formularios oficiales para tramitar beneficios sociales de forma irregular.

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La maniobra, que representa una grave falta institucional, pone en riesgo la responsabilidad profesional de los médicos locales, cuyas identidades y números de matrícula estarían siendo utilizados sin su consentimiento para validar documentación pública.

Medidas inmediatas y asesoramiento legal

Ante la gravedad de los hechos, el Colegio dispuso la adopción de medidas urgentes para relevar información y prevenir la proliferación de nuevos casos. La institución busca centralizar los datos para promover las acciones penales correspondientes contra quienes resulten responsables de la falsificación.

En este sentido, se realizó una convocatoria urgente a todos los profesionales médicos que:

Hayan detectado irregularidades en el uso de su firma o sello.

Hayan sido requeridos por autoridades de control por trámites que no realizaron.

Tengan conocimiento de prácticas similares en sus ámbitos de trabajo.

La institución garantizó que toda la información aportada será tratada con estricta reserva y confidencialidad. Los médicos afectados podrán canalizar sus denuncias a través de la sede institucional o directamente con los letrados intervinientes para recibir el debido asesoramiento legal.

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Asesoramiento legal y canales de comunicación

La entidad reafirmó su compromiso con la defensa del ejercicio ético de la medicina y puso a disposición de sus asociados a los letrados intervinientes para brindar el debido asesoramiento legal. Para realizar consultas o aportar datos bajo estricta reserva, los interesados pueden comunicarse con:

Dr. Martín E. Vilalta: Tel. 379-4226911

Dra. Andrea M. Quincose Vilalta: Tel. 379-4238269

Desde la institución solicitaron a la comunidad médica actuar con la mayor prudencia y colaboración, destacando que toda la información recibida será tratada con absoluta confidencialidad para proteger la integridad y la carrera de los profesionales involucrados involuntariamente en este presunto fraude.