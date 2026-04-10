Desde La Joaqui a Kapanga: la 49° Fiesta Nacional del Surubí ya tiene grilla oficial

La Comisión Municipal de Pesca (COMUPE) reveló oficialmente la grilla de artistas que darán vida a la 49° Fiesta Nacional del Surubí que se realizará en la ciudad correntina de Goya. Bajo una propuesta que busca integrar géneros y generaciones, el Escenario Mayor "Juan Melero" recibirá desde el chamamé más arraigado hasta los ritmos urbanos y el rock nacional, consolidando el evento como un punto de encuentro cultural que trasciende la competencia deportiva.

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El denominado "Mundial de Pesca" se desarrollará entre el 27 de abril y el 3 de mayo, aunque la actividad musical central comenzará el miércoles 29 de abril.

Día por día: los artistas confirmados

La organización diseñó cada jornada con una identidad marcada para atraer a distintos perfiles de público, garantizando una celebración federal en la Capital de la Amistad.

Miércoles 29 de abril (Noche Inaugural): el puntapié inicial estará a cargo de La Mosca . La banda de Guillermo Novellis aportará sus hits transgeneracionales para una apertura cargada de festejos.

Jueves 30 de abril (Noche de Chamamé y Peña de Pescadores): el escenario se vestirá de gala para la música tradicional. Se presentarán Amboé, Los Alonsitos, Los Bofill, Bocha Sheridan y Amandayé , entre otros destacados del género.

Viernes 1 de mayo (Elección de Reina): mientras se define a la nueva soberana, el ritmo girará hacia lo urbano con la presentación de La Joaqui , en una apuesta directa a captar al público joven.

Sábado 2 de mayo (Festival de Clásicos): una de las noches más potentes. Kapanga desplegará su energía inconfundible y Coti Sorokin aportará la cuota de rock melódico con sus grandes éxitos.

Domingo 3 de mayo (Cierre): la despedida será a pura cumbia con el show de El Polaco, encargado de cerrar la semana con una verdadera fiesta popular.

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Identidad y encuentro

Desde la organización destacaron que la Fiesta Nacional del Surubí no es solo un evento de pesca, sino una expresión de identidad correntina. "La grilla propone integrar generaciones y estilos musicales. Es pesca, es cultura y es encuentro de familias, amigos y pescadores", señalaron desde la COMUPE.

La expectativa es alta, no solo por el récord de inscriptos que suele tener el certamen, sino por el impacto turístico que genera la cartelera de espectáculos en toda la microrregión del sur correntino.