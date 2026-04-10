Manejaba ebrio y mató a un abuelo y su nieto en Corrientes: lo condenaron a 5 años de prisión

Tras seis años de espera por justicia, el Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes dictó este viernes 10 de abril la Sentencia N° 67, condenando a Marcelo Sebastián Rodríguez a la pena de cinco años y seis meses de prisión. El tribunal lo halló responsable del delito de doble homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente, tras el siniestro vial que le costó la vida a un hombre de 78 años y a su nieto de apenas 4 años.

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Además de la pena privativa de la libertad, los magistrados impusieron a Rodríguez una inhabilitación especial de diez años para conducir cualquier tipo de vehículo con motor. Por otra parte, en el mismo fallo, el tribunal resolvió absolver de culpa y cargo a Juan Daniel Aveiro, quien también se encontraba imputado en el marco de la causa.

El hecho: alcohol y fuga

La tragedia se remonta al 17 de enero de 2020 en la villa turística de Paso de la Patria. Alrededor de las 21:40, una camioneta Volkswagen Amarok al mando de Rodríguez embistió al anciano y al niño mientras caminaban por la vía pública. El impacto fue de tal magnitud que ambas víctimas fallecieron de forma instantánea en el lugar.

Lejos de prestar auxilio, el conductor continuó su marcha, aunque fue localizado minutos después por el personal policial. Al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado fue contundente: 1,56 gramos de alcohol en sangre, triplicando lo permitido en ese entonces y violando la normativa de tolerancia cero que rige en la jurisdicción.

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Restricciones y fundamentos

A pesar de la condena, Rodríguez permanecerá en libertad hasta que el fallo quede firme, aunque bajo estrictas reglas de conducta: debe fijar un domicilio real, presentarse mensualmente ante el tribunal y tiene prohibido salir de la provincia del Chaco (su lugar de residencia) sin una autorización judicial previa.

El tribunal informó que los fundamentos íntegros de la sentencia se darán a conocer el próximo 17 de abril a las 12:30, momento en que las partes podrán acceder a los argumentos técnicos que llevaron a los jueces a determinar esta escala penal.