La Poceada Correntina: dos ganadores de Capital se llevaron $99 millones cada uno

La suerte volvió a sonreír con fuerza en la capital provincial. Lotería Correntina confirmó que, tras el sorteo de la Poceada Correntina realizado este jueves por la noche, dos apostadores lograron quebrar el pozo acumulado al acertar los cinco números, llevándose una cifra millonaria cada uno.

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Según el organismo oficial, cada ganador se hizo acreedor de $99.464.928, totalizando un reparto de casi 200 millones de pesos en premios de primera categoría.

Las agencias y los números de la suerte

Ambos tickets fueron emitidos en agencias de la ciudad de Corrientes, aunque con combinaciones de números ligeramente diferentes que coincidieron en la mayoría de los aciertos:

Primer ganador: realizó su jugada en la Agencia N° 839 . Los números que le dieron la fortuna fueron: 01 - 14 - 16 - 21 - 25 .

Segundo ganador: adquirió su boleta en la Agencia N° 647. En este caso, la combinación ganadora fue: 11 - 14 - 16 - 21 - 26.

Desde Lotería Correntina destacaron la alegría de que premios de esta magnitud queden en manos de trabajadores de la capital, lo que genera una inmediata expectativa de cara a los próximos sorteos.

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Los flamantes millonarios tienen ahora el plazo reglamentario para presentarse en la sede oficial y hacer efectivo el cobro de sus premios.