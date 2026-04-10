Juicio a “Tito” López: revelan operaciones con ganado y el caso entra en su tramo final

El juicio oral por presunto lavado de activos contra Ramón Alberto "Tito" López y su familia entró en su tramo decisivo: restan solo diez testigos y el Tribunal Oral Federal de Resistencia ya proyecta iniciar los alegatos en la primera semana de mayo.

Así lo confirmó el presidente del tribunal, Juan Manuel Iglesias, quien explicó que la intención es concentrar las últimas declaraciones entre el 15 y el 16 de abril y, si no surgen imprevistos, avanzar hacia la etapa final del proceso.

El aporte de la audiencia de hoy: hacienda, pagos en efectivo y movimientos en campos

La jornada de este viernes no solo confirmó el avance del cronograma, sino que también sumó elementos concretos a la investigación. Uno de los testimonios fue el del veterinario del Senasa, José Luis Margosa, quien participó en procedimientos vinculados a campos bajo investigación, aportando contexto técnico sobre las inspecciones realizadas.

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También declaró una productora ganadera que relató una operación comercial con López en 2019: explicó que le vendió alrededor de 100 cabezas de ganado, en una transacción realizada en efectivo y con traslado hacia la zona de Cote Lai, cumpliendo, según indicó, los pasos formales habituales del circuito ganadero.

En la misma línea, un comisionista detalló otra operación en la que se habrían comercializado 179 animales vacunos, también con pago en el establecimiento, tras una visita previa para cerrar el negocio.

Testigos rurales: ingresos nocturnos y movimientos sospechosos

Otro tramo relevante de la audiencia estuvo dado por declaraciones de trabajadores rurales, que aportaron datos sobre lo que ocurría en los campos.

Uno de los peones relató que, durante la madrugada, escuchó el ingreso de varios vehículos al establecimiento donde trabajaba. “Eran cerca de las 2:30 cuando quisieron ingresar con varios vehículos”, declaró, y agregó que no permitió el acceso por no contar con autorización.

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Otro trabajador mencionó la presencia de maquinaria en un campo de la zona, sin poder precisar detalles sobre su origen o destino.

Estos testimonios se suman a lo declarado en la audiencia previa por Ana María Canata, quien sostuvo que existió una “maniobra perfectamente armada” en la adjudicación de casi 3.000 hectáreas vinculadas al entorno familiar de López. Su exposición reforzó la hipótesis fiscal de que las tierras fiscales habrían sido utilizadas como base para un esquema de apropiación irregular y posterior lavado de activos.

Etapa final y foco en los alegatos

Con la etapa probatoria en su recta final, el foco del proceso se traslada ahora a los alegatos, donde fiscalía y defensa expondrán sus conclusiones.

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El cronograma que maneja el tribunal fija como posible inicio los días 6, 7 u 8 de mayo, lo que deja al juicio a pocas semanas de su instancia más determinante.

El avance del proceso también se da en un contexto de tensión. En una audiencia reciente, el tribunal debió intervenir luego de que López mantuviera contacto con la prensa durante el debate. “Si quiere comunicarse con los medios, tiene que pedir autorización”, le advirtió el juez Iglesias, marcando límites en el desarrollo del juicio.