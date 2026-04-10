Perpetua para los cuatro condenados por el crimen de Francovich: el tribunal fijó la pena máxima

La Cámara Segunda en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña dictó este viernes prisión perpetua para los cuatro condenados por el crimen de Fernando Francovich, en una audiencia que cerró la etapa de imposición de pena y dejó firme la máxima sanción prevista por el Código Penal.

La resolución fue adoptada por el juez técnico Nelson Pelliza, quien convalidó el veredicto emitido el pasado 13 de marzo por un jurado popular y definió el monto de la pena para cada uno de los imputados.

La pena máxima y sin beneficios

En su fallo, el magistrado dispuso que los cuatro condenados cumplan prisión perpetua, sin posibilidad de acceder a salidas transitorias en el corto plazo, y rechazó el planteo de inconstitucionalidad presentado por las defensas.

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La decisión consolida la responsabilidad penal de los acusados y marca el cierre de una de las instancias más relevantes del proceso judicial.

Cómo fueron condenados

En la sentencia, el tribunal estableció distintos grados de participación dentro de un mismo encuadre legal. Celestino "Tino" Cárdenas fue considerado autor del delito de homicidio calificado por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito, agravado por el uso de arma de fuego.

En tanto, Óscar Alfredo Cárdenas, Carlos Alberto "Cuchina" Banega y Mario Andrés "Choni" Jiménez fueron condenados como partícipes primarios, bajo la misma calificación.

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La imposición de la pena se produce semanas después de que el jurado popular declarara culpables a los cuatro acusados, en un veredicto unánime que había avalado la hipótesis de la fiscalía. Según esa reconstrucción, el crimen ocurrió en el marco de un intento de robo en la Ruta Nacional 16, donde la víctima fue atacada a tiros.

El caso

Fernando Francovich, un camionero santafesino de 33 años, fue baleado en marzo de 2023 a la altura de Avia Terai. Gravemente herido, logró conducir varios kilómetros hasta una estación de servicio en Concepción del Bermejo, donde murió tras pedir ayuda.

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Ese recorrido, reconstruido durante el juicio, fue uno de los elementos más impactantes del debate y reforzó la gravedad del hecho.

Con la fijación de la pena, el tribunal dio por concluida la etapa central del proceso, que combinó el sistema de juicio por jurados con la intervención del juez técnico en la determinación de la sanción.