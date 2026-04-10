Donald Trump, recargado contra Irán: "Está haciendo un muy mal trabajo en Ormuz"

Donald Trump criticó duramente a Irán por su gestión del estrecho de Estrecho de Ormuz. En una serie de publicaciones en Truth Social, el mandatario estadounidense afirma que Irán está haciendo un “muy mal trabajo” administrando el paso, por donde transita el 20% del petróleo mundial, y advierte a Teherán que no “cobre tarifas a los petroleros que lo atraviesan”.

Esto ocurre mientras continúan los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en Líbano, con ataques reportados durante la noche y en la madrugada del viernes.

Un ministro iraní le dijo a la BBC de Londres que los continuos ataques israelíes en Líbano constituyen una “grave violación” del alto el fuego de dos semanas, aunque Estados Unidos e Israel cuestionan si ese acuerdo incluye a Líbano.

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Estos hechos ocurren en la previa de las conversaciones de paz programadas para el fin de semana en Pakistan, a las que asistirán el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y una delegación iraní.

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