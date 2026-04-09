Putin declaró un alto el fuego de 24 horas con Ucrania por la Pascua Ortodoxa

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró este jueves un alto el fuego con Ucrania durante este fin de semana, con motivo de la festividad de la Pascua ortodoxa. Así lo informó el Kremlin, después de que Kiev también propusiera una pausa en las hostilidades.

La tregua dará comienzo a partir de las 16:00 horas de este sábado, 11 de abril, y concluirá hasta la noche del domingo, 12 de abril, según indicaron desde Moscú. En paralelo, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski se atribuye el acuerdo, tras afirmar esta semana que presentó una propuesta de paz por las fiestas.

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El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerasimov, recibieron órdenes de cesar los combates en todos los frentes abiertos. A pesar de ello, las tropas deberán estar preparadas para contrarrestar cualquier agresión por parte de Kiev.

Moscú anunció que espera que Ucrania apoye esta tregua de Pascua. Por su parte, Zelenski, el pasado 30 de marzo, aseguró que su país esta dispuesto a llegar a "cualquier acuerdo", siempre que no atente contra la "dignidad y soberanía" de Ucrania.

Putin ya había declarado una tregua unilateral por Pascua, que se caracterizó por acusaciones mutuas de incumplimiento. Esa breve paz se dio el años que, mientras el presidente ucraniano denunciaba decenas de bombardeos rusos, el Kremlin manifestó miles de violaciones del alto el fuego.

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No obstante, durante las primeras horas de tregua se dio un importante canje de prisioneros de guerra entre las partes. Tras culminar el cese a las hostilidades, que tuvo una duración de 30 horas, los ataques reanudaron.

La guerra en territorios ucraniano, desatada con la invasión rusa de febrero de 2022, costó cientos de miles de vidas y desplazó a millones de personas. Varias rondas de conversaciones no lograron un acuerdo entre las partes involucradas, y el diálogo se estancó desde que Estados Unidos puso foco en Irán.