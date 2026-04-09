Trump promete mantener las tropas en el golfo Pérsico antes de conversaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió mantener tropas estadounidenses en el golfo Pérsico antes de las conversaciones con Irán previstas para apuntalar una tregua frágil, mientras Teherán advirtió que podría haber minas en una vía marítima estratégica que Washington quiere reabrir.

Irán aceptó la tregua de Trump y reabre Ormuz: “Es una victoria”

Ambas partes se acusaron mutuamente de violar la tregua anunciada el martes tras seis semanas de combates, con un desacuerdo sobre si el alto al fuego se extiende a Líbano como uno de los principales focos de tensión que podría terminar con el acuerdo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A pesar de la escalada retórica, hubo señales de que la tregua se mantenía en gran medida, con una notable disminución de ataques en estados árabes del Golfo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que Washington nunca sugirió que cesarían los combates entre Israel y Hezbolá en Líbano. Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, afirmó que los ataques continuos contra Hezbolá junto con lo que Teherán describió como un ataque con drones israelí en su territorio durante la noche, constituyen violaciones claras del acuerdo.

Los esfuerzos diplomáticos continúan y funcionarios de Estados Unidos e Irán iniciarán conversaciones en Islamabad el sábado. Se espera que Vance lidere la delegación estadounidense, mientras que los negociadores iraníes llegarán a la capital pakistaní el jueves.

Teherán, en tanto, anunció rutas marítimas designadas a través del estrecho de Ormuz, por donde fluía cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo antes de que la guerra llevara el tráfico a una paralización casi total.

Trump amenaza con irse de la OTAN antes de reunirse con Rutte en medio de la frágil tregua con Irán

Si Irán no cumple con el acuerdo, “lo cual es altamente improbable, entonces comenzarán los disparos, más grandes y más fuertes que nunca antes”, dijo Trump en una publicación en Truth Social poco antes de la medianoche del miércoles en Washington. “Se acordó hace mucho tiempo … NO ARMAS NUCLEARES y el estrecho de Ormuz ESTARÁ ABIERTO Y SEGURO”.

Los mercados reflejaron la persistente incertidumbre, con los precios del petróleo recuperándose tras las caídas del miércoles. Las acciones retrocedían.

La secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, dijo que la delegación de Estados Unidos en Islamabad también incluirá al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente.

Rusia y China bloquearon la última vía "legal" para abrir Ormuz en plena presión de Trump

Los combates esporádicos que continuaron el miércoles se concentraron principalmente en Líbano, donde Israel lanzó su mayor ofensiva desde el inicio de la guerra, intensificando la campaña contra Hezbolá.

“Creo que los iraníes pensaban que el alto al fuego incluía a Líbano, y simplemente no era así”, dijo Vance, quien se encontraba de viaje en Hungría. “Nunca hicimos esa promesa ni dimos a entender que fuera así”.

El vicepresidente añadió que Israel había acordado “contenerse un poco en Líbano” para apoyar las negociaciones. Hezbolá dijo que lanzó cohetes hacia Israel en respuesta a una “violación del alto al fuego”, informó Agence France-Presse.

El presidente francés Emmanuel Macron condenó los ataques israelíes en Líbano que, según dijo, causaron numerosas víctimas civiles.

Los estados árabes del Golfo no reportaron ataques durante gran parte del miércoles, siendo el último incidente relevante un ataque a un oleoducto clave que transporta crudo hacia la costa occidental de Arabia Saudita.

La agencia semioficial iraní Fars informó que el tránsito de petroleros por Ormuz se detuvo tras los ataques israelíes. Vance rechazó esa afirmación, señalando que “estamos viendo señales de que el estrecho comienza a reabrirse”.

Precio del petróleo se derrumba 15% tras el anuncio de alto el fuego de Donald Trump

La Organización de Puertos y Navegación Marítima de la República Islámica anunció dos rutas seguras designadas para buques que ingresan y salen de Ormuz, según medios estatales. Estas rutas se establecieron para evitar la posible presencia de minas en las principales vías de tránsito y se pide a todos los barcos coordinarse con la Guardia Revolucionaria hasta nuevo aviso.

Más de 800 buques de carga están atrapados dentro del Golfo Pérsico, en su mayoría esperando salir, y los propietarios y aseguradoras han advertido que se necesitarán más detalles para determinar si el tránsito seguro es posible.

Solo tres barcos fueron observados saliendo de la región el miércoles, según datos de seguimiento marítimo recopilados por Bloomberg. En tiempos normales, unos 135 buques cruzan diariamente.

Buques de todo tipo fueron vistos el miércoles por la mañana agrupados a ambos lados de Ormuz, alrededor de Dubái en el golfo Pérsico y Khor Fakkan en el golfo de Omán.

El jueves, el crudo Brent repuntó y cotizaba en torno a US$97 por barril. El impulso de las acciones globales generado por la tregua perdió fuerza, con las bolsas asiáticas cayendo alrededor de 0,9%.

Trump hizo afirmaciones contradictorias sobre el acuerdo, incluyendo la sugerencia de un sistema conjunto de peajes entre Estados Unidos e Irán para los buques en Ormuz. Leavitt dijo que esa propuesta no había sido aceptada.

Donald Trump enloqueció al mundo al divino botón

“No es algo que hayamos dicho que hemos aceptado de manera definitiva”, dijo Leavitt. “La empresa conjunta fue una propuesta del presidente, pero fue muy claro en su declaración de anoche: quiere ver el estrecho reabierto, de inmediato, sin limitaciones, y eso es algo que vamos a exigir”.

GZ