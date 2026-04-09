Goldman Sachs prevé Brent sobre US$100 si Ormuz sigue cerrado otro mes

El crudo Brent va rumbo a promediar más de US$100 por barril hasta 2026 si el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante otro mes, según Goldman Sachs Group Inc.

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“La situación sigue siendo cambiante”, dijeron analistas, incluido Daan Struyven, en una nota tras el inicio de un alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, al señalar comentarios del vicepresidente JD Vance de que la tregua era frágil. “Seguimos viendo que los riesgos para nuestro pronóstico de precios están sesgados al alza”.

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El mercado petrolero sigue centrado en el Estrecho, que ha permanecido ampliamente cerrado desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero que desencadenó la guerra. Aunque Teherán y Washington dijeron que pausaron los combates a cambio de reabrir la vía, hay poca claridad sobre lo acordado.

Por ahora, el escenario base de Goldman prevé que los flujos a través del Estrecho comiencen a recuperarse este fin de semana, seguidos de una recuperación gradual de un mes en las exportaciones del golfo Pérsico hasta niveles previos a la guerra. Bajo este escenario, se estima que el Brent promedie US$82 por barril en el tercer trimestre y US$80 en el cuarto.

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En la visión adversa del banco, que incluye una reapertura “pospuesta” durante un mes, se esperaba que el Brent promediara por encima de US$100 por barril en la segunda mitad del año, dijeron los analistas.

Otro resultado, basado en un cierre más prolongado y la pérdida de parte de la producción regional, implicaría previsiones aún más altas, con el Brent en US$120 por barril en el tercer trimestre y US$115, en el cuarto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se había “acordado hace mucho tiempo” que el estrecho de Ormuz estaría abierto y seguro, según una publicación en redes sociales, al tiempo que advirtió que habría una reanudación de las hostilidades militares contra Irán si el acuerdo no se cumple plenamente.

Mientras tanto, la Organización de Puertos y Navegación Marítima de Irán anunció dos rutas seguras designadas para buques que entran y salen del Estrecho, según la agencia estatal Nour News. El nuevo esquema se centra en la isla de Larak, a unos 30 kilómetros de la costa iraní en Bandar Abbas.

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Con Irán al norte, el estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con los mercados globales. La vía marítima es esencial para el mercado energético.

El Brent cotizaba sobre los US$98 por barril, tras caer un 13% el miércoles cuando se anunció la tregua. Los futuros llegaron a subir hasta US$119,50 durante la crisis.

GZ