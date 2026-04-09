EE.UU. exige planes rápidos a aliados para reabrir Estrecho de Ormuz

EE.UU. quiere compromisos específicos de sus aliados europeos sobre su promesa de ayudar a asegurar el Estrecho de Ormuz una vez que terminen los combates en Irán, y que presenten planes concretos para garantizar la navegación por la vía marítima en cuestión de días, según un alto funcionario de la OTAN.

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La solicitud se presentó durante discusiones entre funcionarios estadounidenses y de la OTAN en la Casa Blanca —donde el presidente Donald Trump se reunió con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte—, así como en el Pentágono y el Departamento de Estado, de acuerdo con el funcionario.

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La Casa Blanca, el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios el miércoles por la noche.

Una coalición liderada por el Reino Unido, integrada por más de 40 países —incluidas naciones europeas, Japón y Canadá—, se ha comprometido a ayudar a reabrir el Estrecho de Ormuz. Por esta vía transita alrededor del 20% del petróleo y gas natural del mundo, y su reapertura dependerá del fin de los combates en Medio Oriente. El cierre del estrecho ha disparado los precios globales de la energía y ha generado preocupación por posible escasez de combustible.

Trump, Irán e Israel anunciaron el martes un frágil acuerdo de alto el fuego de 14 días, condicionado al cese de ataques y a la reapertura de la vía marítima estratégica. Alrededor de una docena de líderes, en su mayoría europeos, emitieron una declaración tras el acuerdo en la que prometieron que “contribuirían a garantizar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”.

Sin embargo, los ataques de Irán e Israel han continuado y el Estrecho de Ormuz ha permanecido prácticamente cerrado desde el anuncio. Teherán ha señalado que los ataques de Israel contra la milicia Hezbollah en Líbano constituyen una violación del acuerdo de alto el fuego.

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Esto plantea dudas sobre si la última solicitud de EE.UU. impulsará a los miembros de la coalición sobre Ormuz a presentar planes rápidamente y si consideran realista el plazo de unos pocos días propuesto por Washington.

La ayuda de los miembros de la OTAN —o la falta de ella— en el conflicto con Irán ha generado fricciones entre Trump y sus aliados en las últimas semanas. Algunos Estados miembros se negaron a permitir que EE.UU. utilizara bases militares para llevar a cabo ataques contra Irán y rechazaron los llamados del presidente estadounidense para ayudar a reabrir el Estrecho de Ormuz mientras continuaban los combates.

Tras la reunión con Rutte el miércoles, Trump publicó en redes sociales que “LA OTAN NO ESTUVO CUANDO LA NECESITAMOS, Y NO ESTARÁ SI LA NECESITAMOS DE NUEVO”.

A menudo apodado el “susurrador de Trump”, Rutte ha sido enviado con frecuencia a aliviar tensiones entre Washington y la alianza militar en momentos de crisis, incluso cuando Trump presionaba a los Estados miembros para aumentar el gasto en defensa y antes este año cuando amenazó con tomar el territorio danés de Groenlandia.

Sin embargo, la guerra con Irán podría representar la mayor prueba hasta ahora para Rutte. Si bien Trump ha criticado durante mucho tiempo a la OTAN, cuestionando su relevancia y la disposición de los países a asumir los costos de la seguridad colectiva, en las últimas semanas ha mostrado una hostilidad creciente hacia la alianza, calificando a los Estados miembros como “cobardes” y a la organización como un “tigre de papel”.

En una entrevista reciente con el Telegraph del Reino Unido, Trump dijo que estaba considerando retirar a EE.UU. de la OTAN por completo. Durante una conferencia de prensa el lunes, Trump volvió a plantear sus quejas con la organización por Groenlandia, que quiere para EE.UU., lo que sugiere que esa disputa nunca se resolvió.

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Funcionarios de la administración Trump, incluido el secretario de Estado Marco Rubio y el embajador de EE.UU. ante la OTAN, Matthew Whitaker, han señalado que los Estados miembros deben hacer más para demostrar su valor para EE.UU., lo que indica que Washington reconsideraría su relación.

Rutte se reunió con Rubio más temprano el miércoles, y discutieron Irán, los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, así como el “aumento de la coordinación y la redistribución de cargas con los aliados de la OTAN”, según el Departamento de Estado.

El vicepresidente JD Vance tiene previsto encabezar una delegación de EE.UU. a Islamabad para mantener conversaciones directas con Irán el sábado.

GZ