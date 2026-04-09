Mercados expectantes: caen las acciones y suben los bonos ante nuevas dudas sobre la tregua en Medio Oriente

Las acciones caen mientras que los bonos en dólares suben este jueves 9 de abril en un contexto en donde persisten las dudas en el mercado sobre la sostenibilidad del acuerdo entre EEUU e Irán.

El presidente norteamericano, Donald Trump, recurrió a las redes sociales para declarar que las fuerzas estadounidenses permanecerían en el Golfo hasta que se alcanzara y cumpliera un acuerdo definitivo, de lo contrario, "comenzarían los disparos, más grandes, mejores y más fuertes que nunca".

Al empezar a notarse las primeras fisuras en el cese al fuego entre Irán y EEUU, los precios del petróleo volvieron a acercarse a los US$ 100 por barril.

El petróleo rebota 3% y el mercado vuelve a poner precio al riesgo geopolítico en Ormuz

Los ADRs argentinos en Wall Street operan con pérdidas generalizadas de hasta 3,8%, liderados por BBVA, Grupo Supevielle (-3,7%) y Edenor (-3,4%). Las únicas subas de la jornada pertenecen a Tenaris (1,9%), Corporación América (0,5%) y Transportadora Gas del Sur (0,4%).

Por otra parte, el S&P Merval el S&P Merval cede 0,1% a 2.980.741,12 puntos. En la jornada anterior, el S&P Merval en pesos subió 1,3% hasta los 3.011.185,67 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares lo hizo 1,7% a 2.036,17 puntos.

En el panel líder, las acciones operan mixtas con descensos de hasta 3,% liderados por Banco BBVA, Loma Negra (-1,8%), Telecom (-1,7%). Las subas son encabezadas por Transener (1,7%), YPF (0,9%) y Transportadora Gas del Sur (0,8%).

Los bonos en dólares suben hasta 1,3%, encabezados por el Bonar 2041 y Global 2046 (1,0%). En tanto, el riesgo país se ubica en 560 puntos básicos.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,29%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,45%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,29% la baja.

Por otro lado, los futuros del crudo Brent suben un 4,79% hasta los US$ 99,25 por barril, mientras que los futuros del WTI estadounidense repuntan un 8,5% hasta los US$ 102,47

Rebote global tras la tregua

Respecto al rebote global del día de ayer tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, Bautista Aboy, Portfolio Manager de Mills Capital comentó lo siguiente: “La tregua anunciada entre Estados Unidos e Irán desató una jornada de fuerte alivio en los mercados globales. El petróleo WTI se desplomó 14% en una de las mayores caídas diarias desde la pandemia, y las acciones globales rebotaron 3%. En Europa y Asia, economías más sensibles al costo de la energía, los índices accionarios avanzaron cerca de 5%, más del doble que el rebote de 2,5% en Estados Unidos".



“Sin embargo, el trasfondo sigue siendo frágil y explica por qué el movimiento puede ser más táctico que estructural. La tregua no resuelve los principales focos de tensión: el conflicto en Líbano continúa abierto y podría escalar, el Estrecho de Ormuz aún no opera con normalidad y mantiene buques varados, y las condiciones del acuerdo siguen siendo ambiguas y difíciles de verificar. A esto se suma que los ataques no cesaron completamente tras el anuncio. Si bien el precio inmediato colapsó, los contratos a largo plazo siguen cotizando con una prima geopolítica considerable, señal de que el mercado descuenta el alivio de hoy pero no da por resuelta la crisis.”, agregó.

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 9 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.360 para la compra y a $1.410 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.384. El dólar Blue cotiza a $1370 para la compra y a $1.390 para la venta.

Respecto a la jornada de ayer, el dólar oficial se mantiene sin cambios para su valor de compra como para el de venta, mientras que el dólar mayorista cae 3 pesos y el dólar Blue se mantiene sin modificaciones para la compraventa.

El mercado anticipa una inflación de 29,1% para todo 2026

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central dejó una señal doble sobre la dinámica inflacionaria de 2026: por un lado, el mercado corrigió hacia arriba sus pronósticos respecto del informe anterior; por otro, sostuvo que la desinflación seguirá durante el año, aunque de manera gradual y sin un derrumbe abrupto. La mediana de las proyecciones ubicó al IPC de marzo en 3%, al de abril en 2,6% y al de mayo en 2,3%, mientras que para el cierre de 2026 estimó una inflación acumulada de 29,1%.

El REM de marzo corrigió al alza toda la curva de inflación mensual: marzo subió medio punto porcentual frente al relevamiento previo; abril y mayo, 0,4 punto; junio, 0,2; y julio y agosto, 0,3. Además, la inflación esperada para todo 2026 aumentó 3,1 puntos porcentuales respecto del REM anterior.

FN