Melania Trump impactó al criticar duramente las "mentiras" que la vinculan con Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hizo una declaración sorpresiva este jueves negando tener conocimiento alguno de los abusos de Jeffrey Epstein, o que ella misma fuera víctima del delincuente sexual convicto.

Las inusuales declaraciones de la mujer de 55 años ante las cámaras en la Casa Blanca fueron totalmente inesperadas, en una intervención extraordinaria en un escándalo que ha perseguido durante mucho tiempo a su marido, el presidente Donald Trump.

"Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy mismo", exigió. "Quienes mienten sobre mí carecen de principios éticos, humildad y respeto", definió.

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"No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump", aclaró Melania Trump, quien además negó categóricamente haber sido amiga del criminal o de su cómplice Ghislaine Maxwell, aunque admitió que compartían círculos sociales. "Nos invitaban a las mismas fiestas", lanzó.

Dijo que "imágenes y declaraciones falsas sobre Epstein y sobre mí" habían estado circulando en las redes sociales "desde hace años. Tengan cuidado con lo que creen: estas imágenes e historias son completamente falsas".

"Las calumnias sobre mí por parte de individuos y entidades malintencionadas tienen motivaciones políticas que buscan dañar mi buen nombre para obtener beneficios económicos", argumentó, exhortando a "poner fin a esta escalada política". "Mis abogados y yo hemos combatido con éxito estas mentiras infundadas y sin base, y seguiremos manteniendo mi buena reputación sin dudarlo", adelantó.

No quedó claro por qué la exmodelo nacida en Eslovenia decidió hacer la declaración pública, y no detalló ninguna acusación específica sobre ella y el fallecido delincuente sexual convicto.

Melania y Donald Trump han sido fotografiados con Epstein, pero ella afirmó haber conocido a su marido por su cuenta dos años antes de conocer a Epstein. Según detalló DailyMail, la pareja presidencial se conoció en el Kit Kat Klub de Nueva York, cuando la ex supermodelo tenía 28 años. Paolo Zampolli, director de una agencia de modelos y actual enviado especial de Trump para alianzas internacionales, afirma haberlos presentado. Se casaron en 2005.

En su declaración de este jueves, la primera dama instó al Congreso a celebrar una audiencia pública con las sobrevivientes de los abusos de Epstein para "dar a estas víctimas la oportunidad de testificar bajo juramento".

Las víctimas de Epstein afirman que Melania está "desviando la atención" y protegiendo a "los que están en el poder"

Dos de las denunciantes de Epstein, las hermanas Maria y Annie Farmer, reaccionaron rápidamente a los comentarios de la primera dama y declararon a los medios estadounidenses: "No podemos hablar en nombre de otras víctimas, pero lo que queremos es rendición de cuentas, transparencia y justicia".

Las hermanas acusaron a la primera dama de "desviar la atención" de su sufrimiento y de proteger a "los que están en el poder". También pidieron la publicación de "los registros restantes en poder del Departamento de Justicia, incluidos mis registros completos del FBI desde 1996".

"Esto también desvía la atención de Pam Bondi, quien debe responder por los archivos retenidos y la revelación de la identidad de las víctimas", dijeron las víctimas. "Esos fallos siguen poniendo vidas en riesgo mientras protegen a quienes los encubren".

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado durante el último año una gran cantidad de archivos relacionados con Epstein. Trump, de 79 años, también ha negado cualquier vínculo con los crímenes de Epstein.

Una fotografía ampliamente difundida en los archivos mostraba a Donald y Melania Trump en su complejo turístico de Mar-a-Lago en Florida junto con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

"Nunca tuve conocimiento de los abusos de Epstein contra sus víctimas. Nunca estuve involucrada de ninguna manera. No participé. Nunca viajé en el avión de Epstein ni visité su isla privada", declaró Melania Trump.

"Nunca he sido acusada legalmente ni convencida de ningún delito relacionado con el tráfico sexual de Epstein, el abuso de menores y otros comportamientos repugnantes".

En las redes sociales proliferaron las especulaciones sobre por qué la primera dama estadounidense había decidido volver a poner el escándalo de Epstein en los titulares tras semanas de relativa calma.

Esto ocurre apenas dos días después de que su esposo anunciara un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que, según los críticos, ha dejado el crucial estrecho de Ormuz prácticamente cerrado por Teherán.

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Pero Melania Trump ha sido durante mucho tiempo una presencia esquiva y a menudo misteriosa en la Casa Blanca, que rara vez hace declaraciones públicas como la que brindó el jueves.

La última vez que se la vio con su marido fue el lunes en un evento de búsqueda de huevos de Pascua con cientos de niños.

Epstein murió bajo custodia federal en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores, pero el escándalo ha eclipsado repetidamente la segunda presidencia de Trump.

Con información de AFP.

ML