Una exmodelo denunció que Jeffrey Epstein la obligó a tener sexo con el príncipe Andrés

El expríncipe Andrés enfrentó una nueva acusación de abuso sexual por un hecho ocurrido en la mansión de Jeffrey Epstein en Manhattan, según el documento judicial presentado este viernes en una corte de Nueva York. La denunciante, identificada como la exmodelo Anouska De Georgiou, aseguró que el magnate la forzó a mantener relaciones sexuales con el miembro de la realeza británica en el año 2001. El artículo de Daily Mail precisó que la demanda civil busca una compensación económica del patrimonio de Epstein, quien murió en su celda en 2019.

La presentación judicial de De Georgiou sostuvo que Epstein y Ghislaine Maxwell la reclutaron bajo falsas promesas de una carrera como modelo internacional antes de someterla a explotación. "Fui traficada y entregada al príncipe Andrés como si fuera un objeto", declaró la mujer en el expediente que ingresó a los tribunales neoyorquinos. La demandante afirmó que el encuentro sexual ocurrió en la propiedad de la Calle 71, lugar donde el financista organizaba reuniones con figuras del poder político y empresarial.

¿Qué detalles aportó la demanda de Anouska De Georgiou contra el expríncipe Andrés?

El escrito detalló que la mujer sufrió intimidaciones constantes para cumplir con las exigencias sexuales de los invitados de Jeffrey Epstein durante su estancia en Estados Unidos. La exmodelo relató que "el príncipe sabía perfectamente que yo no quería estar ahí", pero que el acto se consumó bajo la presión del entorno del financista. La denuncia describió la logística del traslado de la joven desde Londres hacia la residencia de lujo en Nueva York, financiado íntegramente por las empresas de Epstein.

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La víctima puntualizó que los abusos no fueron hechos aislados, sino parte de un esquema de trata de personas diseñado por Maxwell. Según el documento, la pareja de Epstein actuó como la encargada de "preparar" a las jóvenes para los encuentros con hombres de alto perfil. De Georgiou indicó que el duque de York participó de estas actividades en reiteradas ocasiones, coincidiendo con otros testimonios presentados en causas anteriores contra el fallecido magnate.

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Hasta el momento, los representantes legales del príncipe Andrés no emitieron comentarios oficiales sobre esta presentación específica en los tribunales de Manhattan. No obstante, el hermano del rey Carlos III siempre negó cualquier tipo de vínculo sexual con las víctimas de la red de Epstein en el pasado. El antecedente más inmediato fue el acuerdo económico que el príncipe alcanzó con Virginia Giuffre para evitar un juicio civil por cargos similares en el año 2022.

El patrimonio de Jeffrey Epstein, valorado en cientos de millones de dólares, todavía enfrenta múltiples litigios de mujeres que aseguran haber sido víctimas de su sistema de captación. Los abogados de De Georgiou señalaron que buscaron justicia tras años de silencio debido al trauma generado por las experiencias vividas en la mansión. "Mi vida quedó marcada por lo que sucedió en esa casa", manifestó la denunciante en un comunicado anexo a la demanda civil presentada este viernes.

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La justicia de Nueva York permitió estas presentaciones gracias a leyes que extendieron los plazos de prescripción para delitos de abuso sexual cometidos contra adultos. Esta ventana legal facilitó que decenas de mujeres denunciaran a figuras públicas que frecuentaban el círculo íntimo de Epstein. Los registros de vuelo del avión privado del financista, conocido como el Lolita Express, mostraron que el príncipe Andrés viajó en reiteradas oportunidades con el magnate.

El impacto de estas nuevas revelaciones sacudió nuevamente a la familia real británica, que intentó distanciar la imagen institucional de las actividades privadas del duque. Andrés ya perdió sus títulos militares y el uso del tratamiento de "Su Alteza Real" tras el escándalo inicial con Giuffre. La actual demanda de De Georgiou sumó presión sobre la situación financiera del príncipe, quien reside actualmente en Royal Lodge, una propiedad dentro de los terrenos de Windsor.

El rol de la pareja de Epstein

Los fiscales encargados de liquidar los bienes de Jeffrey Epstein procesaron ya numerosos reclamos, pero el caso de la exmodelo se distingue por la mención directa de un miembro de la realeza. La denuncia especificó que las agresiones ocurrieron en una habitación del segundo piso de la mansión neoyorquina, decorada con fotos de menores. De Georgiou afirmó que el miedo a las represalias de Epstein la mantuvo callada durante más de dos décadas antes de decidirse a litigar.

El documento judicial incluyó descripciones sobre el comportamiento de Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión en una cárcel federal de Florida. La demandante aseguró que la mujer era la encargada de supervisar el contacto entre las jóvenes y los "amigos poderosos" del financista. La sentencia contra Maxwell estableció que ella fue la pieza fundamental para el funcionamiento de la red de tráfico sexual que operó en Nueva York, Londres y Palm Beach.

af