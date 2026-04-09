Elecciones presidenciales Perú 2026: quiénes lideran las encuestas y cómo se perfilan los candidatos

Perú votará el próximo 12 de abril en unas elecciones presidenciales atravesadas por la inestabilidad política, el desgaste institucional y la desconfianza social. En los últimos 10 años, el país tuvo 8 presidentes en medio de crisis y escándalos políticos. El escenario actual refleja esa fragmentación: 35 candidatos compiten por la presidencia, sin un liderazgo claro que ordene la disputa.

Según la última encuesta nacional de Datum para El Comercio, realizada entre el 1 y el 4 de abril sobre 3.000 casos representativos, la intención de voto está dispersa. Un pequeño grupo de postulantes lidera las preferencias con diferencias mínimas, mientras que un segundo grupo se mantiene cerca. A esto se suma un dato clave: casi el 17% del electorado está indeciso o votaría en blanco, lo que deja la elección completamente abierta. En este contexto, tres candidatos concentran hoy la mayor intención de voto y marcan el ritmo de la elección.

Keiko Fujimori (14,5%): liderazgo con techo y fuerte polarización

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, encabeza la encuesta con el 14,5% en intención de voto y vuelve a ubicarse en el centro de la escena política peruana, en un contexto de alta fragmentación y crisis de representación. Se trata de su cuarta candidatura presidencial consecutiva, lo que refuerza su nivel de conocimiento público y su peso dentro del sistema político.

En términos de posicionamiento, Fujimori se presenta como una opción de derecha tradicional, con un discurso enfocado en el orden, la seguridad y la reactivación económica. Durante la campaña política adoptó un tono más moderado que en elecciones anteriores, aunque mantiene una agenda de mano dura contra el delito, con propuestas que buscan reforzar el control estatal frente al avance del crimen.

Elecciones en Perú: Keiko Fujimori lidera las encuestas, seguida por otros dos candidatos de derecha

Su base electoral combina un núcleo duro fiel —históricamente vinculado al fujimorismo y al legado de su padre, Alberto Fujimori— con sectores que priorizan estabilidad y autoridad política. Ese respaldo se apoya en una memoria todavía vigente de los años 90: mientras algunos valoran ese período por el control del terrorismo y la estabilidad económica, otros lo asocian con violaciones a los derechos humanos y corrupción, lo que mantiene la polarización en torno a su figura. Aun así, su estructura partidaria y presencia territorial le permiten sostenerse en el primer lugar.

En cuanto a lo que representa, su figura condensa una de las principales tensiones de la política peruana: experiencia, visibilidad y capacidad competitiva, pero también fuerte rechazo. Su recorrido electoral —con tres ingresos a segunda vuelta— y las causas judiciales que la involucraron, como la investigación por presunto lavado de activos y los períodos de prisión preventiva, refuerzan esa imagen dual.

Carlos Álvarez (10,9%): el outsider que canaliza el rechazo a la política

Con el 10,9%, el excomediante Carlos Álvarez se convirtió en una de las grandes sorpresas de la elección y logró meterse en el segundo lugar, desplazando a candidatos tradicionales en la recta final de la campaña. Su candidatura se construyó desde un perfil antisistema, con un discurso crítico hacia la política tradicional y fuerte énfasis en la inseguridad, uno de los temas que más preocupa a la sociedad peruana. En ese terreno, adopta posiciones duras, que conviven con propuestas vinculadas a educación, conectividad y apoyo a emprendedores.

Gran parte de su crecimiento se explica por su alto nivel de conocimiento público. Durante más de cuatro décadas fue una figura central del entretenimiento, como humorista e imitador político, lo que le permitió construir cercanía con amplios sectores. Sin experiencia en gestión ni cargos públicos, logra canalizar el desencanto de votantes que buscan opciones por fuera de la dirigencia tradicional.

En ese sentido, Álvarez encarna con claridad el fenómeno del outsider: una candidatura que expresa el malestar social y el llamado “voto de castigo”, pero que al mismo tiempo abre interrogantes sobre su capacidad de gestión en caso de llegar al poder.

Rafael López Aliaga (9,9%): derecha dura con base consolidada

El candidato de Renovación Popular alcanza el 9,9% y completa el podio, consolidándose como una de las principales figuras de la derecha en una elección fragmentada. Empresario millonario, exalcalde de Lima y conocido popularmente como “Porky”, Rafael López Aliaga construye un perfil de derecha conservadora, con eje en la seguridad, los valores tradicionales y una economía de mercado. Cercano a sectores religiosos —es miembro del Opus Dei y se declara célibe—, refuerza una identidad ideológica marcada que atraviesa toda su campaña.

Su discurso incluye propuestas de mano dura contra el delito, con planteos que apuntan a endurecer las políticas de seguridad y cuestionar marcos internacionales. Ese enfoque le permite consolidar un electorado firme y cohesionado, integrado por votantes conservadores que priorizan orden y autoridad. Sin embargo, ese mismo perfil tan definido también limita su expansión. Su estilo confrontativo –similar al de Donald Trump– y sus posiciones generan fuerte adhesión en su núcleo duro, pero rechazo en otros sectores.

Los que pelean por entrar al balotaje

Detrás de los tres primeros aparece un grupo que, con menor intención de voto, se mantiene competitivo en la pelea por la segunda vuelta. En un escenario fragmentado y con alto nivel de indecisos, pequeñas variaciones podrían alterar el orden y meter a cualquiera de estos nombres en el balotaje.

Con el 6%, Jorge Nieto, cabeza del Partido del Buen Gobierno, se posiciona como una alternativa moderada y técnica, con trayectoria en el Estado y foco en la institucionalidad, gobernabilidad y reforma pública. Su perfil apunta a un electorado que busca previsibilidad, aunque su principal dificultad es crecer en un clima de desconfianza hacia la política tradicional. Muy cerca, con 5,5%, Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, propone un enfoque más pragmático, centrado en la obra pública, la lucha contra la corrupción y la gestión directa. Su discurso apunta a resultados concretos y busca captar apoyo en sectores populares, apoyado en su experiencia como exalcalde.

El expresidente Pedro Castillo fue condenado a 11 años y 5 meses en Perú por intento de disolver el Congreso

En este escenario, uno de los movimientos más relevantes es del partido Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez a la cabeza, que con 4,9% aparece como el candidato con mayor crecimiento reciente dentro de este grupo. Sánchez impulsa una agenda de ampliación de derechos, fortalecimiento del Estado y acceso a la educación, con base en sectores populares, especialmente en el sur andino.

Su perfil se ubica dentro de una izquierda con fuerte anclaje social y se presenta como un heredero político de Pedro Castillo, con quien compartió gestión. En esa línea, incluso plantea la posibilidad de indultarlo y propone avanzar hacia una Asamblea Constituyente para reformar el modelo vigente.

A poca distancia, con 4,7%, Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, completa este bloque como una opción de centroizquierda, con un perfil académico y técnico. Su propuesta se enfoca en la descentralización, la justicia social y el desarrollo regional, con llegada en zonas donde el malestar social fue más fuerte en los últimos años. Sin embargo, todavía necesita ampliar su nivel de conocimiento para competir en igualdad de condiciones.

Un escenario atomizado y sin favoritos claros

Por detrás de este grupo, el resto de los candidatos aparece con niveles de intención de voto considerablemente más bajos. Desde el 4,5% de Marisol Pérez Tello, la lista continúa con César Acuña (3,2%), Carlos Espá (2,6%), Yonhy Lescano (2,4%) y Fernando Olivera (1,8%). Más abajo se ubican Mario Vizcarra (1,3%), George Forsyth (1,2%), Enrique Valderrama (1,2%) y Wolfgang Grozo (1,1%).

Luego aparecen Herbert Caller y José Luna Gálvez (con 0,9%), Mesías Guevara (0,8%), Roberto Chiabra (0,7%), Ronald Atencio (0,6%), Alex Gonzáles (0,5%), Rosario Fernández Bazán y Rafael Belaúnde (con 0,4%). Completan la nómina Francisco Diez Canseco, Vladimir Cerrón, Álvaro Paz de la Barra, Armando Massé y Paul Jaimes (con 0,3%), Charlie Carrasco y Fiorella Molinelli (con 0,2%), José Williams Zapata y Walter Chirinos (0,1%), y finalmente Antonio Ortiz, que no registra intención de voto en esta medición.

En conjunto, estos números reflejan la fuerte dispersión del escenario electoral, con una gran cantidad de candidaturas sin capacidad de incidir en la pelea por el balotaje.

LB/DCQ