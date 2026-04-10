Un estrepitoso fracaso

En su programa que se emite por Radio Perfil y NetTV, Marcelo Longobardi trazó una comparación entre la situación del gobierno de Donald Trump en el conflicto de Medio Oriente y los llamados "momento Suez" y "momento De Gaulle".

¿El principio del fin de un orden en el mundo?

El acrónimo TACO ("Trump Always Chickens Out") trata de explicar el comportamiento de Trump. Trump, quizás, una y otra vez siempre se acobarda, Por eso se habla otra vez del "momento Suez".

Es un tema muy serio. Los analistas internacionales han utilizado el término “momento tal...”. Se habla del "momento Weimar", que está todavía en discusión en el mundo como idea, como discusión política y filosófica. Weimar fue esta experiencia fallida alemana instaurada en el período de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tan fallida, tan fracasada y tan mal manejada que derivó en Hitler.

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Entonces, cuando nos referimos a la idea de que este es un "momento Weimar", estamos diciendo: ojo que hay procesos democráticos en curso tan fallidos, tan complicados y tan mal manejados que pueden terminar en una dictadura tan dramática como fue el nazismo.

Donald Trump enloqueció al mundo al divino botón

Se ha utilizado, y lo ha utilizado mucho el gran diplomático argentino Carlos Pérez Llana, y otros por supuesto, el "momento De Gaulle". ¿A qué se refieren los expertos cuando hablan del momento De Gaulle?

Se refieren al momento posterior al "momento Suez", cuando Charles de Gaulle se da cuenta de que la caída del Imperio Británico y la caída de Inglaterra en manos de Estados Unidos era un riesgo para Francia. Entonces, De Gaulle decide distanciarse de Estados Unidos y de la OTAN por desconfianza básicamente contra Dwight D. Eisenhower, y decide desarrollar un plan de armamento nuclear propio francés, es decir, resolver su propio sistema de defensa con independencia de la cuestión norteamericana.

Y ahora se habla del "momento De Gaulle" en referencia al momento que vive el conjunto de Europa, que está en un gran desconcierto como consecuencia de que Estados Unidos prácticamente ha roto con los europeos, que además tienen la amenaza de Vladimir Putin. Por eso se habla de estos conceptos: para mirar la actualidad a la luz de episodios que han ocurrido en la historia y han tenido una trascendencia crucial.

Bueno, ¿qué es el "momento Suez"? Yo lo conté el otro día. Usted sabe que los franceses desarrollaron el Canal de Suez, que está del otro lado de Ormuz, en el Mar Rojo, con una compañía con los egipcios, hasta que surge en Egipto un proceso muy nacionalista, muy populista, muy radicalizado, en manos de Gamal Abdel Nasser, quien resuelve nacionalizar Suez y presentarse como una suerte de líder de los no alineados y del panarabismo. Y siempre relacioné a Nasser con Perón, una cosa bastante parecida, pero mucho más importante.

Gran Bretaña le declara la guerra a Egipto para recuperar Suez, y gana la guerra pero pierde el canal. ¿Por qué lo pierde? Porque Estados Unidos no apoya al primer ministro británico Anthony Eden en su intento de recuperar Suez, y ahí cae el Imperio Británico, Egipto se queda con Suez y Estados Unidos se queda con Inglaterra. Y ahí aparece el momento De Gaulle: De Gaulle mira eso y dice “yo, Francia, no tengo nada que ver con todo esto” y hace su política propia de seguridad.

Donald Trump prometió "trabajar de cerca con Irán" y asegura que no habrá enriquecimiento de uranio

Entonces, se utiliza hoy la idea del "momento Suez", esto es la derrota británica en Suez, que explica su declive, para imaginar que este debacle de Donald Trump en Irán podría implicar la pérdida de una hegemonía a nivel global y de una importancia a nivel global, siendo que se ha vuelto un país poco confiable hasta para sus aliados del Golfo, a los que los iraníes siguen atacando todos los días: Kuwait, Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, etc.

Trump no tomó Ormuz, no se llevó el uranio enriquecido, ni logró que Irán deponga su capacidad misilística, y ni siquiera pudo derrotar al régimen, que según los expertos se ha vuelto más radicalizado que antes porque quedó en manos de la temible Guardia Revolucionaria iraní. Un estrepitoso fracaso. Que conecta con esa idea: si aquel fracaso británico en Suez implicó un derrumbe, ¿este fracaso de Trump en Irán implica un derrumbe? ¿Es el principio del fin de un orden en el mundo que tenía a Estados Unidos como garante de un orden de libre comercio y de la democracia mundial?

LT