Mientras negocia la paz con Irán en Pakistán, Israel atacar Gaza con un dron lanzamisiles: 7 muertos

La Defensa Civil de Gaza informó este sábado que, en medio de las negociaciones en Pakistán de Estados Unidos con Irán, siete personas murieron como consecuencia de bombardeos israelíes en el centro de la Franja de Gaza, un territorio devastado tras dos años de enfrentamientos entre el Estado de Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

Cerca de la 01:40 de este sábado (19:40 del viernes en Argentina), siete personas perdieron la vida y varias más sufrieron heridas, “cuatro de ellas en estado crítico”, luego de que un dron israelí lanzara dos misiles en las inmediaciones del campo de refugiados de Al Bureij, precisó Mahmud Basal, vocero de este cuerpo de rescatistas que opera bajo la órbita de Hamás.

Siete muertos en Franja de Gaza tras un ataque israelí con drones lanzamisiles

El hospital Al Aqsa informó que recibió seis cuerpos sin vida, “así como siete heridos, de los cuales cuatro están en estado crítico por impactos directos en el rostro, el pecho y otras partes del cuerpo”.

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De acuerdo con esta misma fuente, los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo una “concentración de civiles desplazados cerca de una mezquita”.

En paralelo, el hospital Al Awda, ubicado en la misma zona, reportó el ingreso de un fallecido y la atención de dos personas lesionadas.

Consultado por la agencia AFP, el ejército de Israel sostuvo que “atacó a una célula armada de Hamás, que se había acercado a la línea amarilla [que marca el límite del repliegue de las tropas israelíes en la Franja de Gaza], y que planeaba atacar a las fuerzas israelíes de forma inminente”.

El ejército de Israel sostiene que “atacó a una célula armada de Hamás que planeaba atacarlos de forma inminente”

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Una tregua frágil y acusaciones cruzadas entre Israel y Hamás

Israel y Hamás se responsabilizan mutuamente por incumplir el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, tras dos años de conflicto iniciado por el ataque del grupo islamista en el sur israelí el 7 de octubre de 2023.

Desde el comienzo de esa tregua, al menos 749 palestinos murieron en ofensivas israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, cuyos datos son considerados consistentes por la ONU.

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La Defensa Civil de Gaza dijo que el ataque fue en una “concentración de civiles desplazados cerca de una mezquita”

Por su parte, las fuerzas israelíes informaron la muerte de cinco soldados desde la puesta en marcha de lo que puede llamarse un cese de hostilidades testimonial.

Las restricciones vigentes sobre la cobertura informativa en Gaza y las dificultades para acceder al territorio —donde las autoridades israelíes mantienen bloqueado el ingreso de la prensa internacional— le impidieron a la AFP corroborar de manera independiente los reportes difundidos por ambas partes.

* Con información de AFP

NG