¿Jugada preparada o último recurso?: ocho juveniles debutaron en Talleres, Belgrano e Instituto en 2026

¿Convicción o necesidad? Esa es la cuestión. El dilema refiere a la promoción de futbolistas de las divisiones menores, una bandera que los clubes cordobeses de la Liga Profesional de Fútbol enarbolan en sus discursos y que en los hechos muchas veces suele quedar a media asta.

La reflexión del presidente de Talleres Andrés Fassi, en la previa del reciente partido ante Boca Juniors, arroja una primera aproximación a la hora de buscar respuestas: “La circunstancia de haber tenido muchos lesionados permitió que aparecieran los Baroni, los Dávila… Que jugadores de la cantera, hechos en casa, pudieran ir demostrando”.

“Hay muchos chicos a los que hoy les toca jugar, pero son chicos y no podemos exigirles demasiado”, había marcado la cancha Carlos Tevez, el entrenador de la ‘T’, un par de semanas atrás. “¿A qué juega Talleres? A lo que puede. Intentamos surfear la ola y sacar puntos. El equipo tiene cinco o siete juveniles en cancha, y pelea los partidos”, destacó ‘El Apache’.

En casi tres meses de competencia, los equipos cordobeses que compiten en la Liga Profesional y la Copa Argentina mandaron en la cancha una cantidad inusual de futbolistas de sus divisiones menores.

Un acotado mercado de pases y un abultado parte médico confluyeron para acelerar el salto a la primera albiazul de Giovanni Baroni. El pasado 23 de enero, dos días después de haber cumplido 17 años, el oriundo de Morteros hizo su presentación en sociedad en la victoria 2-1 ante Newell´s, por la fecha inaugural del Torneo Apertura 2026. Desde entonces, el mediocampista -integrante de la Selección Argentina que participa en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay- jugó 11 partidos (ocho como titular y tres como recambio), permaneció en el banco en el clásico ante Instituto y anotó un gol frente a Argentino de Merlo, por la Copa Argentina.

LATERAL CON PROYECCIÓN. Emiliano Chiavassa, otro de los juveniles que Carlos Tevez mandó a la cancha en la presente temporada. /// CEDOC PERFIL

San Valentín

Noventa y seis horas después del debut de Baroni, llegó el turno de Valentín Dávila. El delantero sumó tres minutos en campo en la derrota 1-2 ante Vélez del pasado 27 de enero, y a partir de ese momento integró todas las convocatorias de Talleres. El delantero participó en 11 encuentros (tres como titular y ocho como sustituto), es el goleador del equipo con cuatro tantos y se ganó una citación para el representativo nacional Sub-20. Su actuación consagratoria fue el 14 de febrero, cuando le tocó reemplazar al lesionado Bruno Barticciotto y le marcó dos goles a Gimnasia de Mendoza.

El lateral Timoteo Chamorro, quien ingresó por primera vez en el traspié 0-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el último 24 de febrero, completa la lista de debutantes de Talleres en el presente año. También sumó minutos en cancha el volante ofensivo Emiliano Chiavassa, quien había tenido su bautismo de fuego en la Copa Libertadores 2025.

El mediocampista Giovanni Baroni, el delantero Valentín Dávila y el lateral Timoteo Chamorro fueron los juveniles que irrumpieron en la primera de Talleres en la presente temporada.

Los arqueros Santino Barbi y Jeremías Florentín, el zaguero Lucio Ferrari, el volante Lautaro Ortiz y el atacante Ignacio Alastra (Tevez lo hizo jugar dos partidos el semestre pasado) son pibes del semillero que han integrado el lote de alternativos en 2026. Sumando a Santiago Fernández y Matías Gómez, los más experimentados entre los jugadores ‘made in casa’, son 11 los nombres surgidos en la cantera que el cuerpo técnico albiazul ha tenido en cuenta en los casi tres meses de competencia del presente año. La cifra representa el 34% de los futbolistas que Talleres utilizó en la temporada.

LA JOYA CELESTE. Ramiro Tulián, quien jugó el Mundial Sub-17 en 2025, debutó en la primera de Belgrano el pasado 20 de febrero. /// CEDOC PERFIL

Vamos los pibes

La inclusión de debutante Lautaro Gutiérrez, en los últimos cinco minutos del partido que Belgrano igualó 0-0 ante Unión el pasado 17 de noviembre, fue la última carta que jugó el DT Ricardo Zielinski para tratar de meter al Pirata en los playoffs del Torneo Clausura 2025. El gol, que hubiera dejado fuera de juego al luego campeón Estudiantes de la Plata, se le negó aquella tarde al juvenil atacante, quien dos meses más tarde tendría su revancha.

En el arranque del Torneo Apertura 2026, Gutiérrez marcó el gol del triunfo 2-1 sobre la hora ante Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. Desde entonces, el número ‘37’ tuvo asistencia perfecta en los juegos de Belgrano, registrando otros ocho ingresos desde el banco de sustitutos, dos titularidades (ante Atlético de Rafaela y Aldosivi) y un par de goles más.

El volante ofensivo Ramiro Tulián es considerado ‘la joyita’ de las inferiores de Belgrano y sumó minutos en los encuentros ante Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y Atlético de Rafaela.

A la consolidación de Gutiérrez, hay que sumar tres debuts en el actual torneo: Ramiro Tulián, Álvaro Ocampo y Agustín Falcón. Integrante del seleccionado argentino en el último Mundial Sub-17, Tulián es considerado ‘la joyita’ de las inferiores celestes y sumó minutos en los encuentros ante Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y Atlético de Rafaela. Ocampo es zaguero y también debutó frente al Halcón de Florencio Varela, mientras que Falcón es lateral derecho e hizo su presentación contra Estudiantes de Río Cuarto, en un duelo donde las numerosas bajas obligadas habilitaron la inclusión de más juveniles.

ÁLVARO OCAMPO. El zaguero de Belgrano debutó ante Defensa y Justicia y también sumó minutos frente a Huracán. /// CEDOC PERFIL

La fábrica de sueños

Agustín Griguol, Jeremías Biani y Thiago Charras son otros productos de ‘la fábrica de centrales de Villa Esquiú’, según refirió el titular belgranense Luis Fabián Artime en agosto pasado, cuando Mariano Troilo emigró al Parma de Italia. Se trata de tres promesas que hoy esperan detrás de Lisandro López, Leonardo Morales y Alexis Maldonado, los zagueros que llegaron a mitad del año pasado para balancear al equipo, en reemplazo de Aníbal Leguizamón, Fausto Grillo, Agustín Dáttola y Nicolás Meriano.

Los arqueros Matías Daniele y Santiago Ferez y el mediocampista Santino Gatti, son otros pibes que integraron el banco. Juan Velázquez, Jeremías Lucco, Ramiro Hernandes, Tomás Castro y Gonzalo Zelarayan completan la lista de los 15 juveniles que firmaron planilla en la presente temporada. El número equivale al 46,8% del total de jugadores utilizados en primera.

A la consolidación del atacante Lautaro Gutiérrez y el debut de Tulián, Belgrano sumó otra dos presentaciones en su primer equipo: el zaguero Álvaro Ocampo y el lateral Agustín Falcón.

“Tenemos un proyecto de juveniles y si traemos más refuerzos vamos a tapar a los chicos”, afirmó Ricardo Zielinski en el último mercado de pases, luego de que Belgrano sumara a Emiliano Rigoni y Franco Vázquez, dos jugadores con ADN celeste que completaron la trilogía de célebres regresos que arrancó en 2025 con Lucas Zelarayan y Santiago Longo. Aunque señalado como un DT que prioriza a los jugadores de experiencia, ‘El Ruso’ hizo debutar a 24 jugadores de inferiores en sus dos ciclos en la ´B’.

MADE IN AGUSTINA. Luca Rafaelli se inició en Deportivo Norte de Alta Gracia y se sumó a las divisiones menores de Instituto cinco años atrás. /// CEDOC PERFIL

La fórmula 70/30

La irrupción de Luca Rafaelli en la primera de Instituto fue tan inesperada y sorpresiva como la circunstancia que lo provocó: la lesión del paraguayo Manuel Romero en el debut ante Vélez. La velocidad y el atrevimiento del juvenil delantero de Alta Gracia enseguida llamaron la atención de los hinchas albirrojos, y convencieron al director técnico Daniel Oldrá para confiarle la titularidad en el partido siguiente. Después llegaron los cambios de entrenadores (primero la dupla Jiménez-Martelotto y luego Diego Flores), y el pibe sumó ocho partidos como recambio y un gol.

El zaguero Agustín Massaccesi fue el otro debutante de ‘La Gloria’ en 2026, arrancando como titular en los duelos ante Independiente y Boca. Emanuel Sittaro, otro fruto del semillero, también sumó minutos en cancha, aunque en su caso se trató del segundo partido, ya que había defendido el arco albirrojo en 2021, en un encuentro ante Ferro por la Primera Nacional.

El delantero Luca Rafaelli reemplazó al lesionado Manuel Romero en el partido ante Vélez. El zaguero Agustín Massaccesi, quien fue titular ante Indepediente y Boca, fue el otro debutante de Instituto en 2026.

El defensor Genaro Ordoñez, los mediocampistas Ignacio Rossi y Joaquín Medina y el delantero Benjamín Olmedo, quienes integraron el lote de suplentes, completan la nómina de jugadores formados en ‘La Agustina’ que surgieron a la consideración del gran público en la actual temporada. Más conocidos, Jeremías Lázaro, Leandro Requena y Luca Klimowicz fueron otros jugadores del semillero albirrojo que acumularon minutos. Los dos últimos emigraron a préstamo con el campeonato en marcha: el defensor, al Krylia Sovetov de Rusia; el delantero, al Emelec de Ecuador.

La lista de 10 futbolistas del semillero -igual cantidad que los fichajes de Instituto en el último mercado - representa el 30% de los jugadores (33) que ‘La Gloria’ utilizó en Liga Profesional y Copa Argentina en 2026.

REGRESO CON GLORIA. Tras un año a préstamo en Defensores de Belgrano, Agustín Massacessi volvió y debutó en la primera de Instituto. /// CEDOC PERFIL

Suman minutos y cotización

Los juveniles de Talleres, Belgrano e Instituto ya empiezan a cotizar en la pizarra de Transfermarkt, la plataforma digital alemana especializada en fútbol, y que es conocida por publicar estadísticas y estimar valores de mercado de los jugadores. Según las publicaciones de este sitio, los 34 pibes que actualmente integran los planteles superiores de la ‘T’, El Pirata y La Gloria suman un activo de 8.475.000 euros.

TALLERES (€ 4.900.000)

Santiago Fernández: € 2.500.000.

Giovanni Baroni: € 1.500.000.

Valentín Dávila: € 500.000.

Santino Barbi: € 200.000.

Matías Gómez: € 100.000.

Ignacio Alastra: € 50.000.

Timoteo Chamorro: € 25.000.

Emiliano Chiavassa: € 25.000.

Luciano Ferrari: sin cotización.

Jeremías Florentín: sin cotización.

Lautaro Ortiz: s/c

BELGRANO ((€ 2.675.000)

Juan Velázquez: € 2.000.000.

Lautaro Gutiérrez: € 200.000.

Tomás Castro: € 175.000.

Jeremías Lucco: € 175.000.

Ramiro Tulián: € 50.000.

Ramiro Hernandes: US$ 25.000.

Álvaro Ocampo: € 25.000.

Gonzalo Zelarayan: € 25.000.

Jeremías Biani: sin cotización.

Thiago Charras: sin cotización.

Matías Daniele: sin cotización.

Agustín Falcón: sin cotización.

Santiago Ferez: sin cotización.

Santino Gatti: sin cotización.

Agustín Griguol: sin cotización.

INSTITUTO (€ 900.000)

Luca Rafaelli: € 400.000

Agustín Massaccesi: € 250.000

Jeremías Lázaro: € 200.000

Ignacio Rossi: € 25.000

Emanuel Sittaro: US$ 25.000

Joaquín Medina: sin cotización.

Benjamín Olmedo: sin cotización.

Genaro Ordoñez: sin cotización.