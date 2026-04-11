Bullrich llamó al PRO Córdoba a apoyar a LLA en 2027

La senadora Patricia Bullrich pasó por Córdoba para participar de los tradicionales almuerzos de la Bolsa de Comercio, donde dejó definiciones que buscan reconfigurar el tablero político provincial de cara a las elecciones del año próximo. Frente al círculo rojo cordobés, Bullrich lanzó una definición que sacudió la interna: aseguró que “el PRO Córdoba acompañará a La Libertad Avanza (LLA) en 2027”. Además, buscó advertir en tono nacional que “el peronismo se está organizando” y que “debe pasar lo mismo de este lado”.

En ese marco le envió un mensaje que dejó algo incómodo a Rodrigo de Loredo en el marco de la próxima elección provincial. Además de coquetear con una candidatura propia en la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich dio por sentada la búsqueda de la reelección de Javier Milei, posicionándose como la principal arquitecta de la fusión partidaria. La interna: El “territorio” frente a los “escritorios”.

En la previa del almuerzo, Bullrich mantuvo un encuentro con referentes locales, entre ellos Laura Rodríguez Machado, la diputada emblema del bullrichismo en Córdoba. En ese ámbito, agradeció a dirigentes el apoyo y llamó a más trabajo territorial de cara al 2027. Apoyó a la actual lista dirigente del PRO; aunque no estuvieron en la reunión previa, varios de ellos se sumaron al almuerzo. Allí se incorporaron la senadora Carmen Álvarez Rivero y Oscar Tamis, quien preside el partido tras una polémica elección realizada hace pocas semanas, en la que se dio la curiosa situación de una elección de lista única.

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Ante la contundencia de Bullrich, Tamis intentó poner paños fríos y recuperar la autonomía de la discusión local. Consultado sobre la validez de la elección partidaria, Tamis señaló: “La Justicia tiene que determinar, faltan algunos pasos legales”. Respecto a la fusión inminente con los libertarios que pregona la ministra, el dirigente fue tajante al marcar distancia de los tiempos: “Nosotros en el PRO hemos estado siempre en el centro, ahí hay una coincidencia. Ahora, corre por cuenta de Patricia lo que dijo. El PRO se debe una discusión interna después de 2023 y voy a tratar de materializar eso”, afirmó Tamis.

Sobre la urgencia de Bullrich por sellar la alianza para 2027, el presidente del partido en Córdoba agregó: “Hay posturas políticas de otros dirigentes que merecen ser escuchados. Es una definición que vamos a tener que tomar en un tiempo perentorio, pero hoy sería irresponsable hablar de eso. El partido discute para adentro, ve sus opciones y escucharemos la voz de todos”. Finalmente, sobre el impacto de la frase de la ministra, concluyó: “No me sorprendió la frase, porque la conozco y es de dar definiciones tajantes, pero corre por cuenta de ella, completó”.