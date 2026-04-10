Transporte urbano de Córdoba: Coniferal se hace cargo de las líneas 21 y 25

La Municipalidad de Córdoba confirmó que desde este sábado las líneas 21 y 25 del corredor 2 del transporte urbano de pasajeros estarán a cargo de la empresa Coniferal.

"Esta medida forma parte de un trabajo integral que llevamos adelante para fortalecer y optimizar el corredor 2, con el objetivo de mejorar la conectividad y la experiencia diaria de las y los usuarios del transporte público", precisa un comunicado del municipio.

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Coniferal a cargo de las líneas 21 y 25

Coniferal, que reemplazará en los recorridos de esas dos líneas a TAMSAU, incorporará 15 unidades para prestar el servicio, según se informó oficialmente.

A su vez esa misma cantidad de colectivos de TAMSAU quedarán libres para poder reforzar el resto de las líneas del mencionado corredor, a cargo por ahora de la compañía estatal.

Ahora el interrogante es quién se hará cargo del resto de las líneas del corredor 2, uno de los que más sintió el impacto tras la salida de FAM el pasado 9 de marzo.

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Recorridos

Tanto la línea 21 como la 25 cumplen recorridos desde la Universidad Empresarial Siglo XXI hasta la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la primera, y hasta barrio Fincas del Sur, la segunda.

Los horarios y recorridos se pueden consultar en la aplicación "Tu Bondi".

Así queda configurado el sistema de transporte: