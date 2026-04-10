Convocan a audiencias públicas para cubrir cargos clave en la Justicia Federal de Córdoba

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación formalizó el llamado a audiencias públicas para avanzar en la designación de magistrados en dos tribunales estratégicos de la ciudad de Córdoba. Las resoluciones, firmadas el miércoles 8 de abril, fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial

Buscan cubrir vacantes tanto en la Cámara Federal de Apelaciones y en el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2).

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Cámara Federal de Apelaciones: Dos vacantes en juego

A través de la Resolución 8/2026, se convocó a los postulantes del Concurso N° 474, destinado a cubrir un cargo de vocal en la Sala A y otro en la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Para este proceso, han sido citados los postulantes Pablo Roberto Toledo, Germán Luís Gianotti, María Soledad Mancini, José Manuel Belisle, Manuel Celedonio Malbrán, Facundo Carlos Cortés, Gustavo Javier Zapata, Patricio Lutteral, Andrés Augustin Da Rold, Juan Manuel Fernández López, Santiago Díaz Cafferata y Juan Manuel Almada.

Dos planteos quedaron sin resolver. Su tratamiento quedó pospuesto y por la convocatoria a audiencia es posible que terminen siendo declarados abstractos.

Uno lo realizó el concursante Enrique Nicolás Baronetto, actual juez del TOF de Comodoro Rivadavia, quien fue excluido in limine por el Consejo al tener ya un cargo de vocal en el sur. Sin embargo, él cuestionó esa decisión planteando que llegó hasta la entrevista personal y asumió como vocal después de la realización del concurso para el tribunal cordobés cuya convocatoria se abrió en 2022.

El otro planteo lo hizo otro de los postulantes, Patricio Lutteral -actual secretario del Juzgado Federal 3-, quien cuestionó el orden de mérito y en particular la inclusión del abogado Germán Gianotti por no haber mencionado en la entrevista personal expedientes donde había sido investigado y sobreseído. Recientemente entre ambos hubo cruces de cartas documento y actas labradas con escribano público. Todo llegó al Consejo pero tampoco fue tratado por la Comisión de Selección. Fue la decisión adoptada por votación donde ganó la mayoría. No se comunicó formalmente ninguna decisión de rechazo de los dos cuestionamientos y, eventualmente, los argumentos.

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Tribunal Oral Federal N° 2

De manera simultánea, la Resolución 7/2026 activó el llamado para el Concurso N° 477, que tiene como objetivo designar a un magistrado para el TOF2 de Córdoba.

En esta instancia, los profesionales convocados son los doctores María Soledad Mancini, Hugo Germán Burgos, Gustavo Javier Zapata, María Virginia Miguel Carmona, Carlos Eduardo Saltor, Carlos Facundo Trotta y Ana María Busleiman. Cabe destacar que algunos nombres se repiten en ambas convocatorias por participar en distintos procesos de selección.

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Detalles de las audiencias

Ambas citas están programadas para el próximo miércoles 15 de abril a las 9:30 horas. Las audiencias se llevarán a cabo en la Sala del Plenario “Dr. Lino E. Palacio”, ubicada en la calle Libertad 731, segundo piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante, el reglamento contempla que, mediante resolución fundada, las audiencias puedan realizarse de forma telemática. En ese caso, los postulantes deberán presentarse en la sede del Consejo de la Magistratura, de la Cámara o del Juzgado Federal que resulte más cercano a su domicilio real.