El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 10 de abril

Este viernes 10 de abril el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.355 pesos y cotiza a 1.405 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.355.
- - Venta: $1.405.
Dólar Blue
- - Compra: $1.384
- - Venta: $1.404.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.421,60 para la compra, y $1.422,15 para la venta.
Este viernes 10 de abril la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.355.
- - Venta: $1.415.
BBVA
- - Compra: $1.360.
- - Venta: $1.410.
ICBC
- - Compra: $1.350.
- - Venta: $1.410.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.368.
- - Venta: $1.408.