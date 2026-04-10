Debate por la Ley de Salud Mental: piden modificar artículos para facilitar internaciones involuntarias y prevenir hechos violentos

En medio del debate nacional por la actualización de la Ley de Salud Mental, la psicóloga clínica Silvia Papuchado (MP 11783) pidió modificar artículos clave de la normativa vigente para facilitar internaciones involuntarias y permitir intervenciones tempranas ante situaciones de riesgo.

La especialista lo planteó en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), donde advirtió que los cambios buscan prevenir hechos violentos y dar respuestas más rápidas a las familias. “No se pide cambiar la ley, se pide actualizarla: modificar aquellos artículos que nos van a beneficiar hoy en el 2026”, afirmó.

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Papuchado vinculó la necesidad de revisar la normativa con distintos hechos recientes que generaron preocupación social. “Escuchamos en estos días cosas tremendas: chicos que van armados a la escuela, una chica suicidada, un niño muerto a manos de su madre. Tenemos la historia de este hombre que vino desde Uruguay, mató a la ex esposa, a la suegra, hasta al remisero y secuestró a su hijo”, enumeró.

En ese sentido, sostuvo que estos episodios deben interpretarse como señales de alerta. “¿Qué más nos hace falta para entender las alertas, las banderas rojas que se encienden avisándonos a todos que prestemos atención?”, planteó.

Internaciones involuntarias

Uno de los puntos centrales de la discusión es el artículo 20 de la ley, que establece que la internación involuntaria debe ser un recurso excepcional y solo cuando exista un riesgo cierto e inminente para la persona o terceros.

Según Papuchado, ese criterio dificulta intervenir antes de que la situación escale. “No prohíbe internar, lo que sí dificulta son las internaciones involuntarias. Si una persona no tiene conciencia de enfermedad, en pos de defender sus derechos humanos y su libertad, se le consulta si quiere ser internada, no va a querer”, explicó.

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La especialista advirtió que, en estos casos, muchas personas rechazan la internación aun cuando presentan conductas de riesgo. “Una persona a punto de matarse o de matar a otro no tiene conciencia y va a decir que no quiere internarse. Y eso conlleva todo lo que hemos estado escuchando estos días”, señaló.

Además, destacó que la normativa actual exige la intervención de equipos interdisciplinarios y la comunicación a un juez, algo que puede resultar complejo en zonas con menor acceso a especialistas.

“Nosotros hablamos cómodamente desde grandes ciudades, pero ¿qué pasa en lugares donde no hay psiquiatras todos los días? A veces no hay médicos disponibles para tomar decisiones urgentes”, explicó.

“Prevenir es llegar antes”

Papuchado remarcó que la prevención debe ser el eje central de cualquier modificación normativa. “Prevenir es llegar a tiempo. Tenemos que llegar antes. No podemos seguir escuchando muertes ni casos como el del 2020 en el Malba”, afirmó.

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También consideró positiva la intención de reemplazar el término “padecimiento” por “enfermedad”, algo que, según indicó, ayudaría a clarificar el abordaje clínico. “Una enfermedad es una enfermedad y muchas veces el paciente no tiene conciencia de lo que le pasa. Quienes padecen la situación son también las familias, los vecinos y los amigos”, sostuvo.

Impacto en familias sin recursos

La psicóloga subrayó que los cambios beneficiarían especialmente a familias sin posibilidades económicas. “El que no tiene recursos no tiene dónde ir. Muchas veces la familia llama al 911 cuando hay una situación crítica, pero cuando la policía se retira, el riesgo sigue existiendo”, explicó.

En ese sentido, advirtió que una persona puede no estar en crisis permanente, pero aun así representar un peligro potencial. “Que alguien deje un arma después de una crisis no significa que horas más tarde no vuelva a tomarla o cometa un delito”, concluyó.