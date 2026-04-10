Nuevo estacionamiento digital, códigos QR y naranjitas 2.0: "Lo ilegal tendrá destino de calabozo"

El sistema de cuidacoches de la ciudad de Córdoba está a punto de transformarse. Tras la aprobación de una ley provincial que modifica el Código de Convivencia, los denominados "naranjitas" deberán integrarse a cooperativas reconocidas, operar sin dinero en efectivo y actuar bajo un esquema de trazabilidad digital. Al mismo tiempo, la actividad de los limpiavidrios quedó expresamente prohibida.

El concejal Marcos Vázquez explicó los alcances de la nueva normativa y anticipó que convocará a la Comisión de Servicios Públicos el próximo martes para tratar los proyectos vinculados al tema.

En la actualidad, en la ciudad de Córdoba funcionan ocho cooperativas de cuidacoches. Respecto a la cantidad de personas integradas en estas organizaciones, hoy cuentan con un total de 327 socios o asociados. Sin embargo, el concejal señaló que se espera que este cupo se amplíe con la implementación del nuevo sistema digital y la posible incorporación de otras personas que deseen trabajar de manera legal.

Adiós al efectivo: el estacionamiento pasará a ser digital

Uno de los cambios centrales es la eliminación del pago en mano. El sistema se gestionará a través de una aplicación móvil —una actualización de la ordenanza 10425— que permitirá a los conductores abonar el estacionamiento de forma digital.

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Con este esquema, los cuidacoches ya no cobrarán directamente. Su nueva función será verificar que los automovilistas hayan activado la aplicación. A cambio, recibirán una comisión o porcentaje de lo recaudado a través de la cooperativa a la que pertenezcan.

"Entendemos que hay que darle una respuesta a la sociedad y esa respuesta tiene que venir acompañada de una propuesta que incorpore tecnología que le permita a la gente estar tranquila en la calle, que no tenga que estar ofuscada porque alguien viene a pedirle dinero", afirmó Vázquez en radio LaDos.

Chalecos, QR y cooperativas: el nuevo esquema de identificación

Los naranjitas habilitados deberán pertenecer a alguna de las ocho cooperativas que actualmente operan en la ciudad. Cada trabajador usará un chaleco —cuyo color definitivo aún no fue definido, aunque se descartó el naranja— y portará un código QR que permitirá a las fuerzas de seguridad verificar su identidad, la cooperativa a la que pertenece, el sector asignado y el horario de trabajo.

"Queremos darle previsibilidad a nuestros vecinos y trazabilidad a la cuestión para que nadie tenga ninguna duda: que la policía, cuando escanee el QR, pueda saber quién es, a qué cooperativa corresponde, qué lugar asignado tiene y qué horario cumple", señaló el concejal.

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El objetivo declarado es formalizar una actividad que hoy opera en condiciones precarias. Según Vázquez, quienes trabajan dentro del sistema cooperativo "hoy no se llevan ni 400.000 pesos por mes a su casa", en parte por la presencia de trabajadores informales que fragmentan el ingreso disponible.

Limpiavidrios: prohibición y posibilidad de reconversión

La nueva ley provincial prohíbe expresamente la actividad de los limpiavidrios en el espacio público. Frente a eso, el concejal planteó dos salidas para quienes ejercen esa actividad: integrarse a las cooperativas de cuidacoches o acceder a cursos de capacitación para su reinserción laboral a través de la Universidad Provincial de Córdoba.

"Mi idea es darles oportunidades a todos aquellos que quieran hacerlo de manera legal", sostuvo Vázquez. Y fue categórico respecto de quienes no se adapten al nuevo marco: "Los que lo quieran seguir haciendo de manera ilegal no lo van a poder realizar".

Quien opere fuera del esquema regulado quedará expuesto a consecuencias legales. Vázquez fue directo al respecto: "Lo ilegal, lo que está al margen de la nueva normativa que se expidió anoche la legislatura, van a tener un destino claro y que es el calabozo".

Espacios públicos: sin cuidacoches en plazas y parques

La normativa también ratifica que determinados espacios públicos deben permanecer libres de la actividad de cuidacoches. El Parque Sarmiento fue mencionado específicamente como uno de esos lugares.

"El Parque Sarmiento y los espacios públicos de la ciudad tienen que estar liberados para que la gente los pueda disfrutar. Son espacios de todos, no son espacios de un grupo, de una cooperativa ni de nadie", remarcó el concejal.

Una vez promulgada la ley, el Concejo Deliberante tendrá un plazo de 30 días para adecuar la ordenanza municipal al nuevo marco legal. Durante ese período se definirán los últimos detalles operativos del sistema.El concejal también enmarcó el cambio en términos de dignidad laboral: "Creemos que vamos a poder generar mejores condiciones de trabajo y, por supuesto, eliminar la ilegalidad en nuestra ciudad".

La convocatoria a la Comisión de Servicios Públicos del próximo martes marcará el primer paso formal en el Concejo para instrumentar una reforma que busca ordenar una actividad histórica de la ciudad bajo nuevas reglas de tecnología, transparencia y formalidad laboral.