“Perros” robot y drones: el nuevo modelo de vigilancia de Optima Seguridad

La incorporación de tecnología avanzada comienza a transformar el sector de la seguridad privada en Córdoba, con la implementación de drones, robots cuadrúpedos e inteligencia artificial como complemento a los sistemas tradicionales. La iniciativa es impulsada por la empresa Optima Seguridad, que desarrolla un modelo de “seguridad aumentada” orientado a optimizar la vigilancia en entornos corporativos e industriales.

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El director de la firma, Rodrigo Engelhardt, explicó en diálogo con Punto a Punto Radio que el objetivo no es reemplazar al personal humano, sino potenciar su capacidad operativa. “La tecnología no viene a reemplazar al vigilador, sino que lo potencia”, señaló, y remarcó que la clave está en integrar estos recursos a una estructura de seguridad ya existente.

Entre los dispositivos utilizados se encuentran drones para monitoreo de grandes superficies y robots cuadrúpedos —similares a perros— que pueden recorrer instalaciones y adaptarse a distintas funciones operativas. En ese sentido, Engelhardt explicó: “Estamos hablando de un robot, un perro, por así llamarlo, que puede hacer reconocimiento de terreno y detectar distintas acciones”, y detalló que pueden ser programados según cada necesidad: “Yo necesito que pase y haga la ronda y cada vez que detecte un portón abierto vaya informando”, además de “sacar una foto, alertar al vigilador y reportar en tiempo real”.

Según detalló Engelhardt, una de las principales ventajas es la capacidad de adaptación. “No son soluciones rígidas, se pueden customizar según la necesidad de cada cliente”, explicó, lo que permite aplicar esta tecnología en distintos sectores, desde industrias hasta complejos logísticos o sanitarios.

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El servicio, que actualmente se encuentra en fase de prueba con diferentes clientes, se integrará como parte de un esquema mensual junto a la seguridad física tradicional. Además, la empresa trabaja en alianza con firmas tecnológicas que brindan soporte para la operación y actualización de los equipos.

En un contexto marcado por mayores demandas de seguridad, Engelhardt advirtió que el crecimiento del sector también responde a factores sociales. “Estamos en un contexto complejo y eso incrementa la necesidad de profesionalizar la seguridad”, sostuvo.

De este modo, la combinación entre vigilancia humana y tecnología inteligente comienza a consolidarse como una tendencia en expansión, con el objetivo de mejorar la prevención, optimizar recursos y responder de manera más eficiente ante situaciones de riesgo.