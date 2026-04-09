Paritaria docente en Córdoba: el Gobierno no presentó oferta salarial

La primera audiencia para destrabar la paritaria docente en Córdoba finalizó sin una nueva oferta salarial por parte del Gobierno provincial, tras más de cinco horas de reunión en el Ministerio de Trabajo. El encuentro se desarrolló en el marco de la conciliación obligatoria vigente y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 14 de abril.

Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), su secretario general, Roberto Cristalli, señaló que en esta instancia ambas partes expusieron sus posiciones, aunque sin avances concretos. “Llevamos los requerimientos, las demandas y el gobierno planteó sus dificultades que tiene por el contexto que lo entendemos”, explicó, y agregó que existe el compromiso oficial de presentar una propuesta superadora en la próxima convocatoria.

“Perros” robot y drones: el nuevo modelo de vigilancia de Optima Seguridad

El gremio docente reclama la recuperación de un 25% de incrementos no otorgados y sostiene la necesidad de una recomposición salarial frente al contexto económico. “La inflación no para, la recaudación baja”, reconoció Cristalli sobre los argumentos del Ejecutivo, aunque insistió en que se trata de un “reclamo justo” basado en una “demanda real” del sector.

Uno de los puntos más sensibles de la negociación gira en torno a los descuentos por días de paro aplicados previamente. “Es necesario que en una negociación para hacer un acuerdo salarial tengan que estar los descuentos de días de paro en la mesa”, afirmó el dirigente, quien advirtió que este tema será un condicionante clave para avanzar hacia un acuerdo.

Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados cordobeses

Además, el gremio planteó otras problemáticas vinculadas a cuestiones administrativas que afectan a los docentes, como demoras en el pago de salarios y restricciones para la acumulación de cargos. “No podemos tener a gente que empezó a trabajar, pasan dos meses y todavía no cobró”, ejemplificó Cristalli.

Pese a la falta de una propuesta concreta, desde UEPC valoraron la “voluntad política” del Gobierno para continuar el diálogo en un contexto de dificultades económicas. Las partes volverán a reunirse el martes próximo con la expectativa de acercar posiciones y avanzar en una resolución del conflicto salarial.