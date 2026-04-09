Una startup cordobesa desarrolla una herramienta para analizar el mercado inmobiliario

En el mercado inmobiliario argentino, la información sobra, pero no siempre sirve. Precios mal cargados, publicaciones incompletas y datos inconsistentes configuran un contexto donde tomar decisiones con precisión sigue siendo un desafío.

En este marco, una plataforma desarrollada en Córdoba busca cambiar esa lógica, procesando la información para depurarla y convertirla en referencias útiles. Se trata de Inmocheck, que demandó una inversión inicial de entre 50.000 y 100.000 dólares, comenzó a gestarse en 2023 y fue lanzada hacia fines de 2025. Hoy, con unos 500 usuarios activos, empieza a ganar terreno en un segmento que demanda cada vez más herramientas analíticas.

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Detrás de la iniciativa están Esteban Vázquez Ortega, corredor público con más de 15 años de experiencia, y Cristian Rajani, especialista en desarrollo y big data, quienes se asociaron ante una limitación concreta. “Tenía experiencia, pero no datos en tiempo real para asesorar a mis clientes. Ahí me di cuenta de que estábamos trabajando a ciegas y busqué generar una solución ”, recuerda Vázquez Ortega.

La respuesta a un problema estructural

La aplicación recolecta información de distintos portales, la limpia, corrige inconsistencias y “construye una muestra ‘limpia’” -en palabras de Esteban- antes de aplicar inteligencia artificial.

Así, de un universo estimado de más de 550.000 propiedades publicadas en todo el país, solo entre 250.000 y 300.000 terminan siendo utilizadas para análisis, luego del proceso de filtrado.

El sistema se apoya en dos motores principales. Por un lado, un algoritmo de recolección de datos que rastrea publicaciones online. Por otro, una inteligencia artificial que procesa esa información y permite interactuar con ella en lenguaje natural.

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Esto significa que un usuario puede hacer preguntas concretas —sobre precios, tendencias o comparativas— y obtener respuestas en cuestión de segundos, con gráficos y datos respaldados.

“La ventaja competitiva que tenemos es que generamos estadísticas precisas en el instante. Cualquier institución puede hacerlo, pero no en tiempo real”, explica Vázquez Ortega.De esta manera, aclara que “el proyecto no es un portal de búsqueda ni un CRM, sino una herramienta analítica”. Así, el propósito es asistir en la toma de decisiones, ya sea para tasar una propiedad, evaluar una inversión o entender tendencias del mercado.

Consolidación y proyección al exterior

InmoCheck apunta a un público amplio dentro del ecosistema inmobiliario: corredores, desarrollistas, constructoras, arquitectos, consultoras e incluso organismos públicos y periodistas. “Es como tener acceso a la persona que más sabe de propiedades en cualquier punto del país, pero en segundos”, define el corredor inmobiliario.

El modelo de negocio se basa en suscripciones mensuales con distintos niveles de acceso. Existe un plan gratuito y opciones pagas que escalan en funcionalidades, con precios que van desde los $12.900 hasta los $59.900 mensuales.

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Aunque el proyecto aún es reciente, la recepción inicial es positiva. Al respecto el co-founder asegura: “La repercusión es muy buena. Es una herramienta nueva, todavía en etapa de crecimiento, pero está funcionando muy bien”.

A corto plazo, el objetivo es consolidarse en el mercado local y seguir perfeccionando los algoritmos. A su vez, la empresa ya analiza su expansión a países limítrofes como Chile, Brasil y Uruguay, donde el mercado inmobiliario presenta características similares. En esta línea, el CEO confirma que están “en negociaciones” y concluye: “Apuntamos a convertirnos en una fuente de referencia”.