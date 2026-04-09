Rally Sudamericano en Córdoba: ocho localidades y 13 tramos en carrera

Córdoba será sede de una nueva fecha del Rally Sudamericano, que se disputará del 17 al 19 de abril en Mina Clavero, en conjunto con el Rally Argentino. La competencia, correspondiente a la segunda fecha del calendario, incluirá 534,44 kilómetros totales, con 175,54 cronometrados y 13 pruebas especiales en caminos serranos.

El lanzamiento oficial se realizó en el Centro Cívico del Bicentenario y fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora, quien destacó el impacto del evento. “Córdoba es la capital argentina del rally, está en la sangre cordobesa”, afirmó, y remarcó que la competencia es fruto del trabajo conjunto entre la Provincia, municipios y organizaciones del sector.

El mandatario también subrayó el valor turístico y económico del rally. Según indicó, este tipo de eventos “generan empleo, dinamizan la hotelería y la gastronomía, y posicionan a Córdoba a nivel nacional e internacional”, en línea con una estrategia de impulso a la economía naranja.

Cómo será la competencia

La actividad comenzará el viernes 17 con el shakedown en el Burrodromo de Mina Clavero, de 1,74 kilómetros, entre las 10:00 y las 13:00. Ese mismo día, a las 20:00, se realizará la rampa simbólica de largada frente al Casino.

El sábado 18 se disputará la Etapa 1, la más extensa del fin de semana, con siete tramos y 93,10 kilómetros cronometrados. Entre los especiales se destacan Tala Cañada – Río Jaime, El Cruce – Ambul y El Mirador – Cuesta de San Luis.

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El domingo 19 se correrá la Etapa 2, con seis pruebas especiales y 82,44 kilómetros. Los tramos incluyen El Faro – San José, Ciénaga de Allende – Mina Clavero y Giulio Cesare – Mina Clavero. Este último tendrá un segundo paso como Power Stage, que definirá la clasificación final.

La competencia culminará a las 15:03 con el ingreso al parque cerrado y la premiación se realizará desde las 16:00 en el Casino de Mina Clavero.

Impacto y articulación

El ministro de Vinculación Comunitaria y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, señaló que el rally “permite posicionar a Córdoba en el escenario internacional y acercar eventos de primer nivel a los cordobeses”.

Instituto y el calendario de la esperanza

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó el trabajo conjunto para concretar la competencia y aseguró que “Córdoba respira rally”.

En tanto, el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, valoró la articulación entre los distintos niveles del Estado y las instituciones para el regreso de la categoría a la región.