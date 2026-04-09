La startup argentina que detecta incendios forestales antes que la NASA: ya funciona en Córdoba y en 21 países

Un chico de Buenos Aires, criado entre edificios, sin ninguna experiencia directa con el fuego ni con el monte. Esa es, en apariencia, la descripción menos probable para el fundador de una de las startups de detección de incendios forestales más prometedoras del mundo. Sin embargo, fue exactamente esa condición -la de alguien a quien la tragedia no le era propia, pero le importó igual- la que terminó definiendo el origen de Satellites on Fire.

Franco Rodríguez Viau tiene hoy 22 años y es el CEO de una empresa que detecta incendios forestales 35 minutos antes que la NASA, con presencia en 21 países y más de 55.000 usuarios globales. Pero en 2020, cuando tenía 16 y cursaba en la Escuela Técnica ORT de la ciudad de Buenos Aires, era simplemente un adolescente que miraba las noticias con impotencia. "Tuve amigos y familiares que perdieron casas en la zona de las sierras de Córdoba", contó en diálogo con Punto y Aparte, el programa de Punto a Punto Radio 90.7. "Eso me disparó a querer hacer algo al respecto".

La distancia geográfica y social con el problema no fue un obstáculo sino un punto de partida. Rodríguez Viau nunca estuvo en un incendio activo, nunca trabajó junto a bomberos en terreno -algo que él mismo reconoce como una deuda pendiente- y sin embargo construyó una plataforma que hoy usan gobiernos provinciales, empresas forestales y organismos públicos en América Latina, África y el sudeste asiático.

Del aula al prototipo, del prototipo a cero

El proyecto nació como un trabajo práctico del secundario junto a sus compañeros Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak. Cuatro meses de desarrollo más tarde, cuando lo presentaron ante organismos vinculados al manejo del fuego, la respuesta fue terminante: la información llegaba con entre tres y cinco días de demora y eso no servía para una respuesta en tiempo real. La solución tenía que ser otra.

"No queríamos que quedara en algo curricular, sino que pudiera llegar a impactar en la vida de las personas", recordó Rodríguez Viau. Lejos de abandonar la idea, el equipo volvió desde cero. Hablaron con cientos de brigadistas, gestores de emergencias y técnicos. Así entendieron que el problema central era la detección temprana y reconstruyeron la solución desde esa premisa.

Córdoba registró 675 incendios en 2025 y más de 21 mil hectáreas afectadas

La decisión estratégica más importante llegó pronto: en lugar de desarrollar hardware propio -satélites o cámaras-, diseñaron una plataforma de software que integra información en tiempo real de múltiples fuentes: satélites de la NASA, la NOAA y la Agencia Espacial Europea, combinados con cámaras ópticas rotativas 360° y drones de sus propios clientes. "Somos una plataforma que nuclea toda esa tecnología sin depender del hardware propio, y eso nos permite crecer mucho más rápido", explicó.

Inteligencia artificial aplicada al fuego

La plataforma integra información satelital cada cinco minutos, datos meteorológicos, imágenes de cámaras en torres y reportes en territorio. A partir de esa información, desarrolla tres modelos de inteligencia artificial: uno para detección temprana, otro para identificar columnas de humo en cámaras y un tercero para predecir la propagación del incendio. "Hoy no solo detectamos el fuego, sino que podemos anticipar hacia dónde va a avanzar", afirmó el joven CEO.

El impacto ya tiene casos concretos. En México, según Rodríguez Viau, lograron reducir a cero la tasa de mortalidad de brigadistas al mejorar la información disponible para el ataque de incendios. En la Argentina, la provincia de La Pampa y el municipio cordobés de Despeñaderos llevan más de dos años como clientes.

La versión pública de la plataforma, accesible desde app.satellitesonfire.com, permite a cualquier usuario ver los focos activos en la última hora en toda Latinoamérica. Las organizaciones que requieren alertas en tiempo real y coordinación operativa acceden a un servicio pago que incluye notificaciones directas a las brigadas vía WhatsApp.

Inversión, crecimiento y la mirada puesta en California

Hace un año y medio, cuando el equipo tenía 19 años, levantaron una primera ronda de US$900.000 con el respaldo de Naciones Unidas, el MIT, Cornell University y Alexis Ohanian, fundador de Reddit. Con ese capital, el equipo creció de tres fundadores a 17 personas. Hoy son 24.

En las últimas semanas, la compañía confirmó el cierre de una nueva ronda de US$2,7 millones, liderada por Dalus Capital con participación de Draper Associates, Vitamin C y Draper Cygnus VC, entre otros fondos internacionales. "Es un ejemplo perfecto de cómo el talento latinoamericano está creando soluciones de inteligencia artificial de clase mundial para enfrentar el cambio climático", destacó Diego Serebrisky, managing partner de Dalus Capital.

Con ese financiamiento, Satellites on Fire planea mejorar sus modelos de IA, avanzar en seguros paramétricos contra incendios junto a AON en América Latina y profundizar su expansión en el mercado estadounidense. "Hoy estamos negociando con el gobierno de California", reveló Rodríguez Viau durante la entrevista radial.

El desafío de tener 17 años y sentarse frente a grandes empresas

El camino no estuvo exento de obstáculos. "Lo más difícil fue empezar sin conocimiento específico y tener que aprender de todo: finanzas, legales, ventas, producto", reconoció el CEO. A eso se sumó la barrera de la edad: presentarse ante grandes corporaciones o instituciones gubernamentales con 17 años generaba desconfianza. "En general se confía más en alguien con experiencia. Eso fue un desafío grande", admitió.

Hoy, a seis años del proyecto inicial, la empresa monitorea 41 millones de hectáreas, opera en 21 países y en 2025 ayudó a coordinar la respuesta a más de 600 incendios forestales. Y tienen una visión a futuro: "Nos vemos integrando drones para apagar incendios de forma automática, para que hagan la contención inicial y poder reducir las pérdidas catastróficas", proyectó Rodríguez Viau.

Un chico de Buenos Aires, a quien los incendios no le quemaban la casa, pero le importaron igual.

Fotos en texto: Clarin, La Nación y Forbes.