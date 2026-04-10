IPA Day Argento: desde Córdoba impulsan una celebración federal de la cerveza artesanal para "reactivar el consumo"

Del 7 al 9 de mayo se realizará el IPA Day Argento, una nueva celebración de la cerveza artesanal que se desarrollará de manera simultánea en bares, cervecerías y birratecas de todo el país.

La iniciativa es impulsada por productores del sector y busca instalar una fecha nacional para promover la cultura cervecera y destacar la producción argentina. En Córdoba, ya hay cervecerías confirmadas y continúa abierta la convocatoria para nuevos participantes.

La propuesta nació a partir de la iniciativa de Pocho Fueyo, sommelier de cerveza, dueño de MÜNCHEN Birrateca y uno de los organizadores del evento, quien desde hace más de una década trabaja en el rubro cervecero artesanal. “Hace 10 años que estoy en el mundo de la cerveza artesanal y siempre vi que las grandes fechas cerveceras son importadas. Tenemos San Patricio, el IPA Day de agosto y el Oktoberfest. Entonces surgió la idea de crear una fecha propia, argentina”, explicó.

Una fecha cervecera con identidad argentina

El IPA Day Argento busca poner en valor una característica que distingue a Argentina: es uno de los pocos países del mundo que produce los cuatro ingredientes esenciales de la cerveza, como malta, agua, levadura y lúpulo. “En Argentina hay buena cultura cervecera, pero todavía podemos crecer. Mucha gente no sabe con qué se hace la cerveza y tampoco que somos productores de los cuatro ingredientes. Además, hacemos muy buena cerveza”, señaló Fueyo.

La elección de la fecha no fue casual. Según explicó el organizador, marzo es el mes de cosecha del lúpulo, abril el tiempo de producción, y mayo el momento en que esas cervezas ya están listas para el consumo. “Propusimos el 7, 8 y 9 de mayo porque estratégicamente está alejado de otras celebraciones y coincide con el momento en que las cervezas hechas con lúpulo fresco ya están disponibles”, explicó.

En la ciudad de Córdoba participarán Fermentum Faber, Calvú y Schaf, mientras que en Sierras Chicas estarán Galehaut y Bufón del Rey. También se suman Vulp de Villa Carlos Paz, Chelín de Tanti, Montañés Craft Beer de Reserva Natural La Rancherita y La Tertulia de Gius de General Cabrera.

Además, la convocatoria continúa abierta y los organizadores buscan ampliar la participación en toda la provincia. “Estamos en plena etapa de difusión y convocatoria. Queremos que sea una celebración federal, no algo que suceda solo en Buenos Aires. Ya estamos en contacto con cervecerías de todas las provincias”, indicó Fueyo.

Cómo anotarse para participar

Con más de 80 cervezerías anotadas a lo largo del país, los interesados pueden sumarse a través de redes sociales y mediante la Cámara Argentina de Cerveceros.

Quienes se inscriban reciben un kit de comunicación con material gráfico unificado para que la celebración tenga una identidad común en todo el país. Además, los organizadores trabajan en un sitio web con un mapa interactivo que mostrará todos los puntos participantes. “Cada lugar puede festejar como quiera. Puede haber catas, promociones, maridajes, lanzamientos especiales o eventos. La idea es que cada cervecería se apropie de la fecha”, explicó el organizador.

Impulsar el consumo en un contexto desafiante

La iniciativa también surge en un contexto de caída del consumo dentro del sector cervecero artesanal. Según explicó Fueyo, la creación de una fecha nacional busca generar movimiento y reactivar la actividad.

“En los últimos años cayó el consumo en general y la cerveza no está exenta. También buscamos que esta fecha ayude a mover la actividad y generar más ingresos para el sector”, sostuvo.

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El organizador también destacó el crecimiento de la cultura cervecera en Córdoba, donde el consumo continúa siendo fuerte pese a la tradicional asociación con el fernet. “Yo tenía la idea de que Córdoba era solo fernet, pero me encontré con una cultura cervecera muy fuerte. Se toma mucho fernet, pero también mucha cerveza”, señaló.

Con una convocatoria abierta y participación federal, el IPA Day Argento busca instalarse como una nueva tradición cervecera nacional y consolidar la identidad de la cerveza artesanal argentina con fuerte protagonismo cordobés.