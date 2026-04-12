La tapa del Diario PERFIL del domingo 12 de abril de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.129 del Diario PERFIL, de este domingo 11 de abril de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

La inflación aumenta y el Gobierno tiene una única estrategia: reducir más la actividad. El número del alza del Índice de Precios al Consumidor, que se conocerá el martes, es la noticia que el oficialismo no quiere recibir. Diego Giacomini escribe para PERFIL y sostiene que el plan actual no dio resultados y no se consiguió la estabilidad deseada: “La política monetaria es conducida sin reglas”.

Preocupación: no cede el riesgo país pese a la suba de reservas y la baja del dólar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mentor ideológico de Milei: “Soy dolarizador por pesimista”. Jorge Fontevecchia entrevista a Emilio Ocampo, arquitecto del primer plan de LLA. Iba a ser presidente del Banco Central.

Preocupación: no cede el riesgo país pese a la suba de reservas y la baja del dólar.

Macri. El expresidente está de gira federal: busca alternativas a LLA.

Un audio revelador hace crecer la pista principal en el caso Ángel.

Elecciones en Perú y Hungría. Orbán y la ultraderecha se enfrenta a su propio Día D en Europa.

Internacional progresista. Axel Kicillof viaja esta semana a una cumbre convocada por Pedro Sánchez y Lula da Silva en Barcelona.v

Crisis habitacional rural. Por los costos de las viviendas y la poca oferta de créditos inmobiliarios se incrementa el stock de casas deshabitadas.

Noel Barrionuevo: la exleona superó trastornos alimentarios: “Se pueden dejar atrás y estar bien”. El libro de su experiencia.

Antonio Aracre. De ejecutivo de una importante multinacional pasó a ser referente, tanto para Alberto Fernández como para Javier Milei.

Interna desatada. Caputo batalla contra los ministros para mantener a toda costa el “no hay plata”.

El Rojo empató frente a Boca bajo la lluvia. Hubo polémicas al final del primer tiempo.

Escriben en esta edición:

García, Burgueño, Calvo, Fara, Duran Barba, Castro, Fidanza, Sinay, Laporte, Medina, Haime, G. González y J. Fontevecchia.

HB