Sonrisas y nada más: no hubo acuerdo en las negociaciones de EE.UU. e Irán en Islamabad

El vicepresidente estadounidense JD Vance emprendió el regreso este sábado a Washington luego de conversaciones con representantes iraníes que no significaron avances en la guerra que sacude a Medio Oriente. "Hicimos a los representantes de Irán nuestra mejor oferta, nuestra oferta final, habrá que ver ahora si ellos la aceptan o no...", se limitó a decir Vance a los periodistas en un breve contacto en Islamabad antes de partir rumbo al aeropuerto, donde el Air Force Two lo llevaría de regreso a Estados Unidos.

Ya durante la jornada había un dato importante respecto a que poco podía esperarse de esos contactos auspiciados por el premier paquistaní Shehbaz Sharif, y era una respuesta que había dado el presidente Donald Trump, señalando que "no le preocupaba" lo que discutieran Vance con la delegación iraní en Islamabd.

Con ese resultado de las reuniones en Pakistán, queda ver si Estados Unidos anuncia que mantiene la suspensión de sus ataques a Irán por dos semanas, como se anunció el martes pasado, o si en cambio Trump vuelve a sus alocadas amenazas de "hacer desparecer una civilización entera", como dijo días pasados emplazando a Irán a abrir el estrecho de Ormuz si no quería soportar ataques "nunca vistos".

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J.D.Vance y Mohammad Baqer Qalibaf encabezaron las delegaciones de EE.UU. e Irán en Pakistán.

Vance, cauteloso

"Nos vamos de aquí luego de haber hecho una propuesta muy sencilla, un método de entendimiento que constituye nuestra oferta final, la mejor que podemos hacer...", dijo Vance al irse de Pakistán, señalando que ahora "veremos si los iraníes la aceptan". En total hubo 21 horas de frenéticas negociaciones en Islamabad, la capital pakistaní.

Vance afirmó que la disputa central giró en torno a las armas nucleares, un tópico en el que Teherán insiste que no forma parte de sus objetivos, pero que ha motivado ya buena parte de los bombardeos de Estados Unidos e Israel bombardearon en la guerra lanzada el 28 de febrero.

"Lo fundamental es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni los medios que les permitirían obtenerla rápidamente", remarcó Vance, indicando que "ahora la pregunta clave es: ¿vemos un compromiso fundamental por parte de los iraníes de no desarrollar un arma nuclear, no solo ahora, ni dentro de dos años, sino a largo plazo?". Y enseguida se contestó a si mismo "aún no lo hemos visto ese compromiso, y esperamos verlo"....

Del lado de la nutrida delegación iranía, unas 70 personas encabezadas por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, no hubo declaraciones públicas, al menos para medios occidentales. Queda esperar, en las próximas horas, si desde Teherán surge algún comunicado sobre el tema, pero lo concreto de este sábado en Pakistán es que, al dejar el país ambas delegaciones, la guerra en Medio Oriente mantiene todavía cerrado el estrecho de Ormuz, y no se ve una salida de paz tangible, algún camino concreto que permita que esa zona candente deje de lado su actualidad de misiles, violencia y muertes.

HB