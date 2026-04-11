Agustín Spacessi: “Los naranjitas son un impuesto encubierto y un sistema que beneficia a la política”

El legislador Agustín Spacessi criticó con dureza el sistema de “naranjitas” en Córdoba y lo definió como un “curro institucionalizado”, al sostener que se trata de un mecanismo que no brinda contraprestación al ciudadano y que responde a intereses políticos. En diálogo con Decilo como es, por Punto a Punto Radio, también cuestionó el funcionamiento del Estado en distintos niveles y apuntó contra casos de presunta corrupción vinculados a funcionarios.

—Ha sido muy crítico con el sistema de naranjitas. ¿Cómo lo define?

—Es un curro institucionalizado. Los municipios no pueden cobrar impuestos, pero en la práctica lo hacen a través de este sistema. Te cobran por estacionar en la vía pública sin garantizarte absolutamente nada. Si te roban o te dañan el auto, nadie responde. Eso no es una tasa, es un impuesto encubierto.

—¿Qué debería cambiar en ese esquema?

—Hay dos caminos: o se elimina el sistema o, si se mantiene, el municipio debe hacerse responsable. Si te cobran por estacionar, tiene que haber una contraprestación clara. Si te pasa algo, la Municipalidad tiene que responder, como lo hace cualquier playa de estacionamiento con un seguro.

—¿Por qué afirma que el sistema responde a intereses políticos?

—Porque termina siendo una herramienta para sostener militancia. Los intendentes y concejales deciden quién puede trabajar y quién no. Es una forma de generar estructura política sin costo directo, pero a costa del bolsillo del ciudadano.

—¿Se puede ordenar esta situación con consenso político?

—Sí, de hecho hemos acompañado algunas reformas en la provincia cuando eran razonables. Pero acá lo que vemos es que se sobreactúan medidas que parecen mano dura, pero en realidad no resuelven el problema. Se le da poder a los municipios para administrar el sistema, pero no se elimina el fondo de la cuestión.

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—También se refirió a hechos de inseguridad vinculados a cuidacoches. ¿Cómo lo analiza?

—Hay que ser claros: una persona que está armada está cometiendo un delito y hay que tratarla como tal. No podemos seguir usando eufemismos. El Estado tiene que proteger a la gente de bien, no justificar conductas delictivas.

—¿Qué pasa con el argumento social detrás de estas situaciones?

—Entiendo que hay contextos difíciles, pero cuando alguien comete un delito, lo primero es frenarlo. No podemos poner el foco en qué hacer con el delincuente y olvidarnos de la víctima.

—También fue crítico con el escándalo de créditos a funcionarios.

—Lo venimos denunciando hace tiempo. Hay casos de funcionarios que accedieron a créditos millonarios sin poder justificarlo. Eso está mal y hay que decirlo. No vinimos a la política para hacer lo mismo que criticábamos.