domingo 12 de abril de 2026
INTERNACIONAL
Vaticano

El Papa León XIV sigue pidiendo cese del fuego y llamó a proteger "a los inocentes en zonas de guerra"

En su Angelus dominical en la Plaza de San Pedro, el Pontífice volvió a calificar como un “deber moral” resguardar a los inocentes y llamó a un diálogo urgente en los principales conflictos internacionales.

Papa León XIV
Papa León XIV | Vatican News

El papa León XIV reclamó este domingo el cese de las guerras y exigió a la comunidad internacional redoblar los esfuerzos para proteger a las víctimas civiles, al afirmar que existe una “obligación moral” de resguardar a la población de los efectos devastadores de los conflictos armados.

El Papa León XIV condenó “el delirio de omnipotencia” que conduce a las guerras

Papa León XIV pidió el cese de la guerra en Sudán y denunció una crisis humanitaria

Durante su alocución, León XIV puso el foco en el tercer aniversario del conflicto en Sudán, al que definió como un “drama inhumano” que golpea especialmente a la población civil.

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El papa León XIV, en el Vaticano con nuevos embajadores.

“¡Cuánto sufre el pueblo sudanés, víctima inocente de esta guerra!”, expresó el Papa, al tiempo que instó a las partes enfrentadas a cesar las hostilidades e iniciar un diálogo “sin precondiciones” que permita poner fin al conflicto.

Guerra en Ucrania: el Papa pidió sostener el apoyo internacional y avanzar hacia la paz

El líder de la Iglesia católica también se refirió a la situación en Ucrania, donde pidió a la comunidad internacional no abandonar el acompañamiento al país y sostuvo que la paz debe ser una prioridad global.

En ese marco, rogó para que “la luz de Cristo traiga consuelo a los corazones afligidos”, en un mensaje dirigido tanto a las víctimas como a los actores políticos involucrados.

Crisis en Líbano: León XIV reclamó alto el fuego y una solución pacífica urgente

En relación con el Líbano, León XIV advirtió sobre el clima de “dolor y miedo” que atraviesa la población y solicitó un alto el fuego inmediato, junto con la apertura de negociaciones orientadas a una solución pacífica.

El cinematográfico viaje del Papa León XIV al principado de Mónaco

El Pontífice remarcó la necesidad de frenar la escalada de violencia y priorizar la estabilidad en una región históricamente afectada por conflictos.

Protección de civiles en guerras: el Papa reforzó el principio de humanidad

León XIV subrayó que el principio de humanidad, consagrado en el derecho internacional, implica una responsabilidad ética ineludible para los Estados y actores involucrados en conflictos armados.

En ese sentido, remarcó que proteger a los civiles no es solo una obligación legal, sino también un imperativo moral que debe guiar las decisiones políticas y militares.

El llamado a la paz se produjo en la antesala de su viaje apostólico al continente africano, que comenzará el 13 de abril e incluirá visitas oficiales a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

León XIV pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones durante la gira, en la que se espera que aborde de manera directa problemáticas vinculadas a conflictos regionales, pobreza y desplazamientos forzados.

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