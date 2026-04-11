En una vigilia de oración por la paz, el papa León XIV hizo un dramático llamado para detener la guerra y para asumir la responsabilidad de cada uno a la hora de repudiarla.

Desde la Basílica de San Pedro, el prelado máximo de la Iglesia Católica condenó el “delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo” sin hacer nombres, aunque la audiencia entendió que se refería a Donald Trump, Benjamín Netanyahu o, tal vez, a Vladimir Putin, todos gobernantes involucrados actualmente en guerras despiadadas.

“La oración no es un refugio para eludir nuestras responsabilidades, no es un analgésico para evitar el dolor que desata tanta injusticia. Es, en cambio, la respuesta más gratuita, universal y disruptiva a la muerte”, expresó el Sumo Pontífice.

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Entre el público, se contaban 36 cardenales, centenares de obispos y sacerdotes, y miles de fieles. “Yo pertenezco a la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió”, señaló el Papa estadounidense. “Siento el deber de decir a todos los jóvenes, a los más jóvenes que yo, que no tienen esa experiencia: ‘¡Nunca más la guerra!’, como dijo Pablo VI en su primera visita a las Naciones Unidas”.

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“Sabemos muy bien que no es posible la paz a toda costa. Pero todos sabemos cuán grande es esta responsabilidad”, reclamó.

Entre la guerra desalmada y la paz necesaria

Durante el mismo sábado en que se desarrollaban altas negociaciones en Pakistán para lograr un alto el fuego definitivo entre Irán, Estados Unidos e Israel, León XIX instó a los gobernantes a frenar sus acciones guerreras. “A ellos les gritamos: ¡deténganse! ¡Es tiempo de paz! Siéntense en mesas de diálogo y de mediación, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte”.

Citando a muchos de sus predecesores, el Papa advirtió que, para los católicos, “no hay espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal ni lucro injusto, sino sólo dignidad, comprensión y perdón”.

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León XIV finalmente clamó: “¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!”, para concluir que “hoy más que nunca es necesario mostrar que la paz no es una utopía”.

AF/DCQ