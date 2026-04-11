El abuelo de Lucio Dupuy habló de Ángel López: “Esto es un calco, el asesinato de Lucio no enseñó nada...”

Ramón Dupuy tiene 60 años, es el abuelo de Lucio Dupuy, aquel nene adorable que hizo llorar al país en 2021, cuando con apenas 5 años la jueza pampeana Ana Clara Pérez Bellester le otorgó su tenencia a la madre, Magdalena Espósito Valenti, que luego junto a su pareja Abigail Páez lo asesinarían de la manera más cruel que pueda imaginarse: destrozándolo a golpes día tras día. Ni las maestras, ni las asistentes sociales, tampoco la Justicia obviamente, atendieron "lo habitual de las lesiones" que mostraba Lucio, tampoco que quisiera quedarse con su padre, el tema provocó tal conmoción que derivó en "Ley Lucio", que lleva el número 27.709 y se supone que es "una capacitación obligatoria en derechos de la infancia para funcionarios públicos, buscando prevenir y detectar violencia contra niños y adolescentes".... antes que sean asesinados. Fue sancionada en 2023 y tal vez ayude, alguna vez, a impedir otros finales atroces como el de Lucio.

Ramón Dupuy, en un cumpleaños del infortunado Lucio cuando era un bebé.

Lo cierto es que esta semana aquellos días parecieron repetirse, con la muerte, todavía sospechosa y que muchos vinculan con presunto maltrato, de Ängel López, en este caso de 4 años, en este caso también quería quedarse con el padre, y en este caso también la Justicia, esta vez a través del juez de Familia Juan Pablo Pérez, fue puesto en manos de su madre biológica. El chico, vale resaltarlo, está en el cementerio.

Noticias Argentinas habló con Ramón Dupuy, quien admitió que leer de Ángel le representa volver a "sentirse atravesado" por aquel dolor, y resaltó que "todo esto es calco de Lucio, su asesinato no enseñó nada y la lucha que tenemos nosotros hace cuatro años tampoco sirvió para nada”.

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La lucha a la que se refiere Ramón Dupuy es justamente la mencionábamos más arriba, de la Ley 27.709, normativas que en el Congreso juntan votos pero que luego en la realidad chocan con casos como el actual. En rigor recuerda Dupuy que se buscaba fortalecer los protocolos cuando alguien denuncia situaciones de maltrato infantil, buscando que entre los proppios organismos públicos que suelen intervenir en casos de nenes en situaciones de vulnerabilidad, puedan corrdinar, sean nacionales o provinciales, una respuesta que impida lisa y llanamente que sigan siendo maltratados o golpeados, incluso como Lucio hasta ser asesinados.

El video que parte el alma: Angel pidiendo que no lo lleven con su mamá. La Justicia no escuchó su ruego.

Y el caso de Ángel Lopez, aunque todavía lo que lo rodea sean sospechas y no haya acusaciones formales, su deceso en el hospital de Comodoro Rivadavia arrojó como primera conclusión que presentaba "lesiones en la cabeza", y aunque su madre Mariela Altamirano jura "no maté a mi hijo" y niega que ella o su pareja actual, Maicol González, lo hayan golpeado, lo cierto es que las explicaciones que dan sobre que motivó la muerte del nene arroja más dudas que certezas.

Ángel y su terrible final: masiva marcha pidió justicia, mezclando dolor y furia, en Comodoro Rivadavia

“Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantar al baño y vimos que ya se había hecho pis y le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo", señaló la mujer.

"Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice 'no respira'. Entonces yo empecé a hacerle RCP y llamé a la ambulancia enseguida", agregó y relató que salieron a la calle gritando con Ángel en brazos, pero cuando llegaron al hospital le informaron que "tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno"

Las acusaciones del padre de Angel

Sin embargo, el que no cree esas explicaciones de Altamirano es el padre del nene, Luis López, quien desolado repite "mi hijo pidió ayuda, no quería ir con su madre, pero nadie le dio bola, no lo escucharon y ahora está muerto" . La principal hipótesis apunta a las denuncias de presunto maltrato que hace la familia del padre, Altamirano ya tenía algún antecedente en ese sentido y había abandonado a Angel al nacer, pero el juez Pérez decidió la "reconexión" del menor con su madre y ahora, tal como ocurrió aquella vez con Lucio, todo lo que pudo haberse hecho para avitar tan triste desenlace ya no sirve, es tarde.

Angel López murió a los 4 años en Comodoro Rivadavia.

Este viernes por la noche hubo una marcha de vecinos de Comodoro Rivadavia pidiendo justicia por la muerte de Ángel, y en ese marco hubo fuertes críticas a la actuación de la Justicia en el tema.

HB