Una gran cantidad de vecinos marchó este viernes 10 de abril por las calles de Comodoro Rivadavia, para reclamar justicia y el esclarecimiento por la terrible muerte de Angel López, el chiquito de apenas 4 años cuyo caso trajo el recuerdo de Lucio Dupuy en La Pampa, también bárbaramente asesinado a golpes por su madre y su pareja.

En este nuevo episodio que mezcla decisiones judiciales con chicos fallecidos, todavía no hay detenidos, pero las primera pericias forenses muestran que Angel tenía "una lesión cerebral" y así las piezas parecen empezar a encajar con una posible golpiza, no se sabe si de su madre, Mariela Altamirano, y de su pareja actual, ya que ellos fueron quienes llevaron al chico a un nosocomio local cuando ya su deceso era irreversible.

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El sentimiento de bronca: "Qué se vayan todos..."

Familiares, vecinos y allegados se autoconvocaron para marchar desde la plaza principal de la ciudad hasta la fiscalía, donde entonaron cánticos contra las autoridades judiciales, sobre todo el repetido “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo…”, en medio de la indignación generalizada que provocó que el nene haya sido devuelto, contra su voluntad como se vio en los videos que mostró el padre, a su madre biológica, que no solo lo había abandonado de pequeño, sino que ahora trasciende que ya tenía antecedentes de maltrato a otro de sus hijos.

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Con pancartas, fotos del menor y velas, los manifestantes pidieron “justicia” una y otra vez, no solo por la muerte de Angel, sino también por las de Valeria Schwab y Diego Serón, otros casos que han conmocionado recientemente a la comunidad local.

“Que no se corra el foco”, dijo Lorena Andrade, madrastra del menor fallecido, y añadió que éste “murió al cuidado de esas personas”, en referencia a su madre biológica -Mariela Altamirano- y su pareja.

“Está a la vista, la madre pidió que le entreguen el cuerpo sin la autopsia. Le dije que era una asesina”. remarcó la mujer, en declaraciones a la prensa.

Tanto Altamirano como su pareja, Maicon González, aparecen como los obvios sospechosos por la muerte del chico, a consecuencia según el informe forense de "una serie de traumatismos". Según su madre, el chico se descompensó y falleció poco después, sin razón aparente.

El menor estaba al cuidado de su padre biológico, Luis López, quien formó luego pareja con Lorena Andrade, aunque por decisión del juez de familia Juan Pablo Pérez se inició un proceso de revinculación con Altamirano, pese a que ésta lo había abandonado cuando apenas tenía un año. El resultado de la decisión judicial tiene el resultado a la vista: Angel López, de apenas 4 años, está en el cementerio.